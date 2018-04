«En el parking hay hasta estalactitas» Acceso al parking subterráneo de Lapurdi. / A. A. Concesionarios del subterráneo de Lapurdi, en Galdakao, denuncian la presencia de «goteras» y otras deficiencias ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Viernes, 6 abril 2018, 02:00

Goteras, inundaciones, material defectuoso, entradas en mal estado... Estas son algunas de las quejas de los concesionarios del parking subterráneo ubicado en pleno centro de Galdakao, debajo del estacionamiento rotatorio de Lapurdi. «El Ayuntamiento no se pone en contacto con nosotros a pesar de haber denunciado los hechos en varias ocasiones; este mal estado de las instalaciones no es de ahora, es casi desde que se construyó el parking hace pocos años», explica Igor Borbolla, presidente de la comunidad de propietarios de este garaje de dos plantas, inaugurado en diciembre de 2009.

El parking, propiedad de la Administración local, dispone de 257 plazas de las cuales se han cedido -para 40 años- aproximadamente 200. Cada usuario ha abonado al Consistorio 16.000 euros para poder utilizar el estacionamiento y paga, además, 75 euros cada trimestre a la comunidad para costear los gastos corrientes. Según Borbolla, «lo último que sabemos es que en un pleno nos pidieron perdón por la tardanza en la respuesta y dijeron que me iban a llamar, pero nadie se ha puesto en contacto conmigo».

Además, recuerda, el equipo de gobierno «se comprometió públicamente» a invertir los 150.000 euros que le habían retenido a la empresa que levantó el parking por los desperfectos. «No sabemos si las obras para arreglar esto cuestan esa cantidad, porque no nos han dicho nada ni han hecho nada», añade el presidente de la comunidad de propietarios. Desde el Ejecutivo local, por su parte, dicen que el proceso administrativo para ejecutar, total o parcialmente, la garantía por parte de la tesorería municipal está en marcha, «aunque es un proceso lento por los plazos que requiere. La voluntad política es que, una vez comprobadas esas deficiencias, se reparen echando mano de la garantía».

Aitor Basterra, otro usuario, explica que «mi coche está en la planta de abajo y, como las bombas de agua no funcionaban, tras unas lluvias me encontré con el vehículo inundado por dentro. Tuvimos que sacar los coches y motos de allí». A partir de entonces, Basterra pidió al Consistorio que le otorgaran otra plaza y, tras negarle esa posibilidad, gracias a su insistencia finalmente le dejaron ocupar otro lugar.

Peligro en los accesos

Sergio Egileor, otro vecino, denuncia que «hay una especie de estalactitas en el techo por las goteras que crea el agua que se filtra en el garaje y hay charcos de agua incluso cuando no llueve». Lamentan que los galdakaotarras conocen el estacionamiento como «el parking de las goteras». Además de los defectos que tiene el firme, los inquilinos se quejan de las entradas al subterráneo. «Están sin limpiar y con cuatro cristales rotos por no poner un tope para que no se acerquen los coches del parking rotatorio».

Asimismo, el diseño de la estructura de una de ellas es muy peligroso para los niños porque la suelen trepar y se pueden caer», añaden al tiempo que censuran que «el Ayuntamiento se suele retrasar habitualmente en el pago de la mensualidad que debe asumir por tener en propiedad todavía 50 plazas. Ha pagado luego todo de golpe y con dos retrasos». Una realidad que admite el propio Consistorio, que asegura que desde el 9 de octubre está al día con los pagos.