El «orgullo» de Ibaizabal La plantilla del GDKO, en la pasada fase de ascenso. / G.I. Pese a no ascender a Liga Femenina, el GDKO hace buen balance de la «actitud» del equipo en una gran temporada ÓSCAR GARCÍA MANCERAS GALDAKAO. Martes, 1 mayo 2018, 02:00

El Ibaizabal digiere estos días su actuación en Valencia en la fase de ascenso, en la que no consiguió plaza en la máxima categoría del baloncesto nacional. Tras dos derrotas y una victoria en la liguilla, las galdakaotarras no pudieron clasificarse para jugar el domingo el partido decisivo. Una cita en la que, subrayan en la estructura vizcaína, los presupuestos influenciaron para los ascensos de Ensino y Valencia. «Han subido los dos equipos que más dinero han gastado en subir, por lo que está claro que el dinero te da este plus de tener una segunda americana o comunitarias que te den el salto de calidad para estar en este tipo de fases», destaca Gorka Paternina, presidente del club.

«Ensino al principio no hizo apenas cambios, y cuando empezó a gastar a mitad de temporada se notó en la racha que tuvo de 15 partidos consecutivos ganando, mientras que Valencia, estando allí te das cuenta del proyecto que tienen, de lo mucho que apostaban por subir, y lo han logrado», añade.

Además, la fase estuvo marcada por el traspié inicial del GDKO, que cayó por 16 puntos ante el Celta Zorka. «Estuvieron muy nerviosas, nosotras esperando a ver qué podía pasar y ellas a tope, y las diferencias fueron muy difíciles de recortar. Una derrota que te marca el resto de la competición», admite Paternina. Las de verde sacaron su baloncesto el segundo día y se impusieron a Ciudad de los Adelantados. «Estuvimos mejor, sabiendo que era importante la victoria», apunta el presidente.

Renovaciones

Dados estos resultados, las de Josema Alcántara se jugaron el todo o nada en el tercer partido de la fase de grupos ante Gran Canaria, pero no alcanzaron la victoria (75-63). En este encuentro también tuvieron trascendencia los presupuestos. Las canarias sustentan su juego en siete mujeres principalmente, casi todas de otros países. «El dinero desgraciadamente es importante para poder estar en partidos de esta índole», reflexiona el mister. «Hablamos de que Canarias tenía una nacional y seis extranjeras, y con menos plantilla en cuanto a número, pero, con jugadoras con cierta calidad, se llevan el partido», precisa.

Ibaizabal concluía así su participación. «Orgullo total hacia una plantilla compuesta por 12 jugadoras de las cuales solo una es extracomunitaria. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, como deportista me da mucha pena no haber podido competir más y optar a un ascenso, pero una cosa no quita la otra», resume el técnico. También buenas palabras del presidente. «La temporada ha sido muy buena, han trabajado desde el primer día, han congeniado y han tenido una actitud de trabajo muy buena», relata.

Ahora se intensifica la actividad de despacho, y ya se han oficializado las renovaciones de María España y María Barneda. «He estado muy a gusto y creo que el proyecto es fiable y ambicioso», señala España. «Ha sido fácil renovar, he realizado un buen baloncesto y me siento valorada por el cuerpo técnico», apunta Barneda. En el capítulo de bajas destaca la retirada de Patricia Valiente tras cuatro años en Galdakao.