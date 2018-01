La oposición de Basauri propone enmiendas a los presupuestos por 1,2 millones de euros La oposición pide renovar el puente de Pozokoetxe. / IÑIGO FERNÁNDEZ PSE y Basauri Bai se muestran partidarios de negociar, mientras que el PP rechaza el documento jeltzale LEIRE PÉREZ BASAURI. Sábado, 13 enero 2018, 01:00

La propuesta de presupuestos que el mes pasado realizó el PNV de Basauri está en fase de enmiendas y sugerencias. Son unas cuentas estimadas en 50,9 millones y en las que la inversión crecerá un 43% para afrontar, por ejemplo, la segunda fase de la barriada de Federico Mayo, si algún partido de la oposición da el visto bueno al documento, ya que el equipo de gobierno necesita más votos para aprobarlo. De momento, ninguna formación ha mostrado su intención de dar carta blanca al Ejecutivo, aunque los apoyos pueden variar en función de las enmiendas que admita el gabinete de Andoni Busquet, como ya sucediera el año pasado con el PSE.

El PP es el único que no da tregua y rechazará el documento jeltzale con una enmienda a la totalidad. Su portavoz, Gabriel Rodrigo, considera que las cuentas «no se ajustan a las necesidades y sólo se tiene como único criterio de previsión de ingresos los de Udalkutxa». Desde la formación popular entienden que «las políticas de gasto no son acordes con las demandas de la ciudadanía y que el municipio se encuentra en una situación de punto muerto desde los últimos años». En su opinión, «son unos presupuestos continuistas y muy limitados en la inversión pese a que se haya incrementado en este ejercicio». Rodrigo censuró asimismo que no se tenga en cuenta una «provisión económica para el conflicto con Bilbao Ría 2000», entidad que reclama una importante cantidad al Ayuntamiento.

Así, el PNV deberá dirigir sus esfuerzos a llegar a un acuerdo con el resto de partidos. Los socialistas, en la misma línea que en años anteriores, han propuesto intervenciones asequibles. Por ejemplo, requieren colocar papeleras, ceniceros, rehabilitar la zona del bar de los jubilados de la zona del centro cívico de Basozelai y poner en marcha detectores de humo en viviendas ocupadas por mayores. Solicitan una partida de 64.000 euros para incentivar que los taxistas sustituyan sus vehículos por eléctricos, la adquisición de una grúa para personas con discapacidad para el IMD, la renovación del mobiliario del parque de Bizkotzalde, así como incluir los programas de Eguzkitan y matinales de cine.

Basauri Bai también ha realizado un guiño al gabinete de Busquet, aunque los responsables municipales deberán afrontar peticiones más ambiciosas por valor de 1,2 millones si quieren su apoyo, mientras que las del PSE cuestan menos de 200.000.

«Subida de impuestos»

La formación morada critica que se haya presentado un «documento opaco que no es entendible para la ciudadanía» y censura que el PNV no comente que se incrementan los ingresos también por «la mayor subida de impuestos municipales que se recuerde, con 500.000 euros más en el IBI y 400.000 euros de más en las basuras».

En total, esta formación ha registrado 32 propuestas. Por ejemplo, repartir una mayor aportación entre los centros culturales de barrio, habilitar un aula en la biblioteca de El Kalero y eliminar parte de la retribución a altos cargos para programas socio educativos de Igualdad y para mejorar la atención de la escuela de música. También sugieren crear un plan de empleo, un proyecto para renovar el puente de Pozokoetxe, una acera frente a Laminados Velasco, la renovación del parque infantil de Bizkotxalde, cubrir el parque infantil de Basozelai, un parking cerca de la estación de Abaroa y un aumento de las AES, así como la puesta en marcha de la primera fase del plan de acción contra el ruido.