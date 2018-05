«Las mujeres son las verdaderas olvidadas de los conflictos bélicos» Algunas de las nueve protagonistas acudieron acompañadas de sus familias. / ASIER ANDUEZA Galdakao Gogora estrena un documental donde nueve vecinas cuentan su experiencia en la guerra ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Jueves, 31 mayo 2018, 02:00

Según Amnistía Internacional, una de las excusas que usa el machismo para hacer ver que es el hombre la verdadera víctima del sistema es el hecho de que sólo son ellos los que, históricamente, han sido enviados a la guerra. Mientras tanto, denuncia la organización, las mujeres son el botín de las contiendas desde que el mundo es mundo. Por eso, Galdakao Gogora, la asociación que busca recuperar la memoria histórica del municipio, en el marco del programa que celebra cada año para recordar a las víctimas de la Guerra Civil, hizo a mediados de mes especial hincapié en el papel de las vecinas. Así, presentaron un documental -'Testimonios de mujeres de Galdakao'- de aproximadamente 25 minutos en el que nueve protagonistas recordaron lo que vivieron a partir de 1936. Manuela Arrieta, María Luisa Belaustegi, María Luisa Bilbao, Epifanía Gaztelu, Josefi Gaztelu, Nieves González, Irene Mendiguren, Ilu Sagardui y Eusebia Uriarte ejercieron de portavoces de las mujeres al poner ante la cámara sus recuerdos.

«El vídeo está dividido en diferentes capítulos dedicados a la familia, el trabajo, la represión en la guerra, el silencio o, por ejemplo, las mujeres que ingresaron en prisión», explica Eunate Barroeta, autora del trabajo y miembro de Galdakao Gogora. «La proyección de este documental pone en valor el papel de las mujeres en este periodo de batalla», añade Barroeta, que también opina que «muchas de ellas tienen ya avanzada edad y ésta ha sido la última oportunidad de poder grabarlas». Este trabajo audiovisual se ha podido elaborar gracias al trabajo invertido durante un año por la asociación.

Mirar hacia adelante

Los organizadores comentaron durante la presentación que «las mujeres no van a la guerra, la encuentran en sus países. No son ellas quienes deciden si habrá o no guerra, no están nunca en posición de poder: nadie les pregunta. Son las verdaderas olvidadas de los conflictos bélicos. Por eso hemos hecho este documental».

A la presentación de la pieza acudieron varias de las mujeres que sufrieron la guerra en la localidad, como, por ejemplo, María Luisa Bilbao, de 93 años. Ella misma explicaba «todo lo que hemos pasado; hasta hambre, sobre todo, cuando llegó la posguerra». Al preguntarle por la razón por la que quienes sufrieron los efectos de la guerra no solían contar a menudo lo que vivieron, dijo que «el ser humano no quiere acordarse de lo malo y sigue adelante, sobreviviendo. Yo me acuerdo muy bien de todo porque he escrito lo que ocurrió».