En libertad el comerciante de 60 años acusado de abusar de una menor de 13 en Basauri La concentración fue convocada de urgencia por el Consejo de Igualdad de la localidad. / Leire Pérez Fue detenido el miércoles por someterla a «tocamientos» en su tienda del barrio de San Miguel LEIRE PÉREZ Viernes, 15 junio 2018, 01:34

Medio millar de personas se concentraron ayer a las siete de la tarde en el parque Pinceles, en el barrio de San Miguel de Basauri, para denunciar la presunta agresión sexual sufrida por una menor de 13 años a manos de un varón de 60. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco informó de que el martes se había registrado en la comisaría de la Ertzaintza de la localidad una denuncia por «tocamientos de índole sexual». Al día siguiente, los agentes procedieron a detener a un vecino de la zona, que ese mismo día fue puesto «a disposición judicial quedando en libertad» por la tarde.

Según fuentes próximas a la investigación, los hechos ocurrieron en torno a las dos de la tarde, cuando la adolescente fue, como todos los días, a comprar al negocio del acusado, que ayer permanecía abierto y atendido por su mujer y su hija. Fue entonces cuando al parecer sufrió la agresión y, «asustada», acudió a alertar a su padre, que se dirigió al negocio a enfrentarse al presunto agresor. «Los gritos del interior se escucharon desde fuera y hasta volaron las mesas que están en la puerta del local», aseguraron los vecinos de la zona. Posteriormente, se desplazaron a la comisaría a interponer la denuncia.

Ambas familias son muy conocidas en el barrio, cuyos vecinos arroparon al padre de la menor durante la concentración. Tras una pancarta en la que se podía leer en euskera 'Ninguna agresión sin respuesta. Movimiento feminista de Basauri', se reunieron asociaciones de mujeres, colectivos sociales y miembros de la Corporación municipal con el alcalde, Andoni Busquet, a la cabeza.

Veinte años atrás

Eslóganes como «la lucha feminista es el único camino» sirvieron para denunciar un caso que conmocionó a los residentes en San Miguel, «sorprendidos» por un suceso que ha indignado a todos y «no esperábamos».

Para mostrar su apoyo a la adolescente, en la concentración de repulsa participó una mujer de 39 años, que prefirió permanecer en el anonimato, que aseguró haber sufrido hace dos décadas un episodio similar a menos del mismo hombre. «Yo era trabajadora suya, conocía a mi familia y se aprovechó de ello. Con la disculpa de que tenía unos lunares me hizo tocamientos. Yo tenía 19 años, denuncié el caso y se declaró culpable», recordó.

En una declaración institucional aprobada por unanimidad, el Ayuntamiento de Basauri expresó también su «más profundo rechazo» a esta agresión y reiteró su compromiso en contra de la violencia machista con una «actitud de tolerancia cero» ante este tipo de agresiones. «No permitiremos que actos de violencia contra las mujeres, como éste, queden impunes», subrayaron.

Representantes del Consejo de Igualdad, por su parte, insistieron en que «los chicos tienen que saber que sin permiso no pueden hacer nada y las chicas que tienen la vía de la denuncia. Debe quedar claro qué no se debe hacer, pero que si lo hacen, no quedará impune. No hay que permitirlo».