El Lemoaberri busca 'in extremis' campo de fútbol para esta temporada El campo de Zaratamo lleva varios años vacío por la falta de afición. / O. G. M. El Ayuntamiento de Lemoa les ha retirado las llaves de Arlonagusia y el club se plantea jugar en Zaratamo, donde no hay ningún equipo ÓSCAR GARCÍA MANCERAS LEMOA. Viernes, 22 septiembre 2017, 02:00

El Lemoaberri, equipo que milita en Tercera Regional, tiene complicado el inicio de liga. La competición arranca este fin de semana, y los herederos de la Sociedad Deportiva Lemona todavía no tienen campo en el que disputar los partidos. Estos días tampoco han podido entrenar en Arlonagusia, la que ha sido su casa durante décadas, «por no haber cumplimentado unos trámites administrativos». «Parece ser que teníamos que haber hecho una solicitud al Ayuntamiento que no hemos hecho, y ahora estamos fuera de fechas», explica José Luis Ordeñana, 'Mitxi', presidente de la entidad, que ha devuelto las llaves a la Administración local. Extremo que confirma la propia alcaldesa. «Aprobamos una ordenanza en la que se especifica que hay que hacer una petición formal para utilizar una instalación, y la fecha límite cada temporada es el 15 de septiembre», detalla Saioa Elejabarrieta.

A pesar de todo, Ordeñana asegura que está confiado en «encontrar pronto una solución», aunque precisan desde el Consistorio que «es muy difícil, por no decir imposible». «En Lemoa hay muchas asociaciones, y queremos regular los espacios públicos y que haya un orden», sostiene la regidora. «No estamos hablando de una regulación interna entre asociaciones, es algo que está aprobado en pleno y no se puede poner típex y ya está», argumenta.

Fuentes municipales aseguran que se ha informado de primera mano a cada agrupación de la localidad. «Se les mandó una carta a todos, se hicieron reuniones y se entregó en mano a principios de septiembre otro escrito en el que se avisaba de que quedaban dos semanas», explica sobre el funcionamiento. «Una copia se le da a la asociación, y la otra firmada la tenemos nosotros, y el Lemoaberri la tiene», asegura.

Según detalla Elejabarrieta, entre los documentos que deben presentarse cada temporada, además de solicitar la instalación, explicar para qué fin se necesita y concretar horarios, debe haber uno que certifique que «no existen deudas de ningún tipo ni con este Ayuntamiento ni con la Seguridad Social». «El Lemoaberri tiene deudas con el Ayuntamiento desde una subvención de 2015, por tanto no sólo es que se encuentren fuera de plazo, sino que no pueden cumplir todos los requisitos», prosigue.

Grupo unido

Así las cosas, la plantilla del Lemoaberri se esmera en encontrar soluciones, y el campo del Zaratamo se erige como una de las opciones más viables. Un terreno de juego que no se utiliza desde la desaparición del club local en un municipio en el que el deporte rey es la pelota. El Consistorio de Zaratamo confirma que el club lemoztarra ha solicitado una reunión, aunque de momento no se ha producido el contacto. «Esta semana jugamos fuera, en Gernika, y la semana que viene tocaría en casa, así que a ver cómo hacemos», puntualiza Ordeñana.

Los jugadores han realizado diversas reuniones durante la semana «agotando todas las vías posibles», pero revelan que «no se ha podido resolver nada». «Nosotros, como jugadores, tanto los nuevos como los que ya estaban, hemos establecido una buena unión e intentaremos colaborar en todo lo necesario para salir adelante, y si hay alguna idea brillante estamos dispuestos a escucharla», señala el plantel.