«En caso de incendio habrá una desgracia porque los bomberos no pueden acceder» La imposibilidad de que dos ambulancias entraran en febrero a la calle Beltrán de Heredia de Basauri ha enfadado a los residentes

Los residentes en la calle Clemente Beltrán de Heredia, en Basauri, están cansados de presenciar cómo las ambulancias no pueden circular por su calle, «muy estrecha», al contar con una fila de aparcamientos a cada lado. Hace unas semanas, dos vehículos medicalizados tuvieron que estacionar en el acceso por Pedro Bilbao, impidiendo además la entrada a la calle de otros coches. La escena tuvo lugar a las 18.50 horas, cuando iban a recoger a una vecina que se encontraba mal. No es algo extraño; tampoco pueden adentrarse en esta vía furgonetas y camiones de bomberos y de limpieza. Y aparcar implica que el vehículo, al día siguiente, aparezca con desperfectos como rayones o incluso el retrovisor hecho añicos.

Hartos de esta situación, los residentes han decidido poner en marcha una recogida de firmas para forzar al Ayuntamiento a que retire una fila de estacionamientos y sea así más ancha la calzada. Consideran que es «más adecuado que sólo se pueda aparcar en un lado y que la acera sea más grande, a pesar de que se eliminen en torno a una decena de plazas».

Rachid Chekroun es uno de los vecinos que lidera la iniciativa para encontrar apoyos. Luego, trasladarán las firmas al Consistorio, aunque están barajando ampliar la recogida a las calles adyacentes para así contar con más simpatizantes. «Entendemos que es una medida fácil y por el bien común. Hay mucha gente mayor que está enferma y que necesita que la vengan a asistir», comenta Chekroun. La preocupación se extiende además a un hipotético suceso. «Son viviendas muy antiguas, de madera, si un día hay un incendio puede haber una desgracia porque los bomberos no pueden acceder y tendrán que ir a las calles de alrededor a buscar una boca de riego», añade.

Proyecto urbanístico

En el día a día también repercute la falta de accesibilidad. «Cuando cambié un cuarto de casa, el transportista de la empresa de muebles, como no podía aparcar, se marchó y yo perdí todo el día esperando y me tuve que pedir libre en el trabajo», relata Ana Miranda, otra de las vecinas. En su caso, prefiere además aparcar más lejos. «Es preferible irse al quinto pino a que te rompan el coche», comenta. Portavoces municipales, ante el malestar, vuelven a insistir en que, «si recibimos una petición formal de los vecinos, analizaremos la posibilidad de actuar, como no puede ser de otra manera». Si bien las mismas fuentes defienden que «hasta el momento no ha ocurrido». «Cuando nos llegue la petición la estudiaremos con ellos para buscar la mejor solución posible de forma conjunta».

La reivindicación no es nueva. El pasado mes de septiembre los residentes ya denunciaron públicamente los inconvenientes que sufren en esta céntrica calle de la localidad. Entonces, la formación Basauri Bai solicitó al Ayuntamiento que recuperase «un proyecto elaborado hace dos años en el área de Urbanismo», una reordenación del tráfico que apuesta precisamente por la supresión de una fila de aparcamientos y que tiene un coste de alrededor de 80.000 euros. La propuesta realizada por los técnicos municipales incluía ya de paso mejoras en saneamiento y alumbrado público, así como la instalación de mobiliario urbano.