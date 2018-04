Ibon Uribe no repetirá como candidato del PNV a la Alcaldía de Galdakao Ibon Uribe cumplirá en 2019 dieciséis años vinculado al Ayuntamiento. / MIREYA LÓPEZ A. ANDUEZA GALDAKAO. Martes, 17 abril 2018, 02:00

El PNV de Galdakao ha abierto «el proceso para elegir al o la candidata a la Alcaldía». Y es que el regidor, Ibon Uribe, no volverá a presentarse a las elecciones. El primer edil se va tras ocho años al frente del Ayuntamiento, donde con anterioridad estuvo otras dos legislaturas como concejal de Cultura y, posteriormente, de Obras y Servicios. Representante de Eudel en el área de Igualdad, preside ese mismo departamento en el Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE). «En estos 16 años en la política municipal he aprendido sobre todo a escuchar mucho y leer las necesidades. Lo más interesante ha sido poder formar parte de las necesidades de mi pueblo», destaca Uribe, quien añade que aún no sabe qué le va a deparar su futuro porque depende de muchos factores, aunque se ha formado para poder volver a la empresa privada. Entre los retos de la recta final de su mandato destaca la comisión de segregación de Usansolo, uno de los asuntos que ha marcado las dos últimas legislaturas, y el comienzo de la construcción del centro cultural Antenna y de la casa de la mujer, Andraenea.