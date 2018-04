«¿Qué hacemos si el dueño del dron está borracho?» Asier Urrutia y Ander García, ponentes de la jornada. / LEIRE PÉREZ Responsables de 40 policías resuelven dudas con la Ertzaintza y una empresa de Basauri sobre la ley que regula estas aeronaves LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 20 abril 2018, 02:00

«¿Qué hacemos si el dueño del dron está borracho?». Representantes de las policías locales de cuarenta municipios vascos, de los Bomberos de Bizkaia, de la Diputación y de ayuntamientos acudieron ayer en Basauri a un encuentro en el que la Ertzaintza y la empresa local Drone by Drone resolvieron las dudas tras la aprobación de una nueva legislación el pasado diciembre que permite volar estos aparatos en espacios urbanos. Entre el medio centenar de asistentes, esa fue una de las preguntas que surgió. Y no, no se le puede sancionar al quedar «flecos» por cerrar en la reciente regulación.

La normativa abre a las instituciones y los particulares un mundo de posibilidades, pero también pone condiciones al uso de unos aparatos que pueden convertirse en un problema de seguridad. Es por ello que deben formarse ante una realidad que «ha venido para quedarse; el futuro es de los drones». Así de contundente se mostró Asier Urrutia, piloto en la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza y uno de los ponentes. Precisó que ya se están dando denuncias por violación de la intimidad, y que se pueden utilizar estas aeronaves para grabar viviendas y posteriormente robar en ellas. «Aunque pueda parecer ciencia-ficción, podemos estar ante este escenario en poco tiempo, por eso hay que estar preparados», comentó.

Desde el cambio de ley, en España estos sistemas son tratados como aeronaves, y es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a la que habrá que solicitar el permiso de vuelo en núcleos urbanos cuando el aparato supere los 250 gramos de peso. «Los operadores deberán registrarse y cumplir una serie de requisitos como un estudio de seguridad, aunque los ayuntamientos tendrán que dar un permiso por ocupación del espacio público y el Gobierno vasco otro porque se encarga de la seguridad», explicó el experto. Asimismo, será necesario que pidan «la autorización diez días antes y los drones tendrán que dar prioridad al resto de aeronaves, por ejemplo, helicópteros. Además, no podrán volar a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto».

Antes no se podía volar drones en áreas urbanas, pero la nueva ley lo permite con condiciones

Los equipos que generalmente utilizan los aficionados, que no suelen llegar a ese peso de un cuarto de kilo, podrán tomar imágenes y volar sin sobrepasar los 20 metros de altura sin necesidad de ningún permiso. La diferencia entre unos y otros obligará a agentes y técnicos municipales a conocer qué es legal y qué no. Y les ayudará también en su trabajo. «Esta regulación posibilita a la policía visualizar grabaciones», recordó Urrutia.

Las oportunidades de los ayuntamientos para beneficiarse de esta tecnología también serán ilimitadas. «Esta regulación es una buena noticia. Se podrán usar estos equipos ante una emergencia, por ejemplo, sin poner en peligro a efectivos porque funcionan 24 horas y pueden llegar a sitios de difícil acceso, pero hay otras funciones, como llevar a cabo inspecciones de edificios», añadió Ander García, de Drone by Drone.