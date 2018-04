«Soy un gran admirador del salto del Nervión» Robles, antes de llevar su obra al bar Meli's. / E. C. El orduñés Txema Robles ha invertido 4 meses en construir una reproducción del nacedero con corcho que acumulaba en su trastero ASIER ANDUEZA ORDUÑA. Martes, 3 abril 2018, 02:00

El nacimiento del Nervión, origen de la ría de Bilbao, es un espacio mágico situado entre Álava, Burgos y Bizkaia. En las inmediaciones de Orduña, el salto de agua más alto a nivel nacional, que supera los 200 metros, es un fenómeno natural que atrae a lo largo del año a miles de curiosos y montañeros, aunque también marca a los que viven más cerca. Es el caso de Txema Robles, un orduñés de 45 años enamorado de este lugar. Así, ha decidido darle forma en miniatura y construir una reproducción a escala que se puede ver en el bar Meli's. Una oportunidad única de contemplar el nacedero con agua -solo cae entre 30 y 40 días al año- y en todo su esplendor aunque sea en formato reducido.

La obra de Robles es «la primera» que hace a escala. «Elegí este sitio porque soy un auténtico admirador del salto del Nervión, desde pequeño he ido muchas veces a visitarlo. Un día mi mujer me dijo que tenía acumulado demasiado corcho en el camarote y que o hacía algo con él o lo reutilizaba, así que me puse manos a la obra y lo construí», rememora el orduñés.

De esa manera, sobre una superficie de 1,20 metros de ancho y 1,60 de alto, comenzó a perfilar a escala 1:110 «parte del salto», unos «150 metros». «Todavía me quedarían otros 60 metros de altura para poder llegar a los 222 metros, que es lo que en realidad mide», señala. No ha sido un trabajo fácil; para completar su obra ha necesitado «unas 50 horas» distribuidas a lo largo de «cuatro meses». «Lo he hecho todo a ojo, mirando diferentes vídeos», revela. También «yendo los fines de semana» junto a su mujer a las cercanías del salto, donde «contábamos pasos» para calcular las dimensiones y, luego ya en casa, los trasladaban a la escala. En ese sentido advierte de que «muchas proporciones no son las correctas», si bien, pese a ello, cree que «ha quedado bastante digno.

Agua de silicona

La creación le ha exigido imbuirse en diferentes técnicas y aprender a tratar distintos materiales. Además del corcho, utilizó escayola para hacer una estructura que posteriormente pintó «acercándome al color original» y en la que pegó «hierbas» y otros elementos «de la naturaleza». El agua, sin embargo, era difícil de recrear de una forma también natural, así que la hizo con silicona. El resultado final, celebra, «no pesa mucho -unos seis kilos-», lo que le permite trasladarlo con facilidad.

Esta es además una forma de mostrar su pasión por su ciudad. «Fíjate si soy de Orduña que mi mujer es del barrio de Las Ventas de Madrid y he conseguido que la que se venga a vivir a mi pueblo sea ella en vez de yo», bromea. Aficionados a su trabajo no faltarán: «Ahora me conocerán más que antes desde que mi padre lleva a sus amigos a ver la obra».