Galdakao se rinde a la Santa Cruz en su día grande Protestas por la construcción de la haurreskola de la 'plaza Roja'. / MIREYA LÓPEZ Cientos de personas celebraron ayer la jornada principal de las fiestas, marcada por la misa mayor, la música y las danzas ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Viernes, 15 septiembre 2017, 02:00

Para los galdakaotarras de toda la vida ayer no fue una jornada festiva más. El municipio vivió su día grande, el de la Santa Cruz, en el que cumplieron con la tradición con la misa mayor en la parroquia de Nuestra Señora. «Nos acordamos con nostalgia de cuando veníamos con nuestros padres», decían Conchi y Nekane, fieles a cada 14 de septiembre. Aunque «ahora todo ha cambiado mucho», reconocían que, igual que antaño, «la ceremonia es un poco especial, ya que participan el coro, la banda y las autoridades».

A las 11.30 horas arrancaba la ceremonia religiosa, pero veinte minutos antes los representantes municipales, escoltados por txistularis y la banda Da Capo, subían desde la Casa Consistorial la cuesta que conecta con la iglesia. Para esa hora, ya estaba el templo hasta arriba. «Se suele llenar y nos quedamos sin sitio», comentaban algunos feligreses que apuraban su llegada.

El alcalde, Ibon Uribe, encabezó el séquito de la Corporación, y comentaba que «siempre me emociona la pieza musical dedicada al alcalde que nos acompaña hacia la iglesia, es muy ceremonial y emotiva a la vez». «Hoy -apuntaba el primer edil- es un día muy importante para los vecinos de Galdakao que hay que seguir conservando».

A continuación, se llevó a cabo la misa mayor que el párroco, Néstor Díaz, y el diácono Gonzalo Eguía junto a otros dos religiosos concelebraron y en la que recordaron la importancia de la cita, «ya que está especialmente dedicada a la Cruz de Cristo». «Eso significa que queda siempre después de morirnos la esperanza de la resurrección y nos recuerda también que siempre hay gente necesitada en este mundo», señalaban. Como reza la tradición, miembros del grupo de danzas Andra Mari hicieron el saludo a las autoridades, que se situaron en las escaleras del templo. Tras el baile del primer edil, eligieron a la concejala de Cultura, Ainhoa Agirregoikoa, para sumarse a la sokadantza.

Quejas por la haurreskola

A la salida, José Mari Orueta y Juan Asua aseguraban que «es un día que lleva celebrándose desde hace muchos años y no nos lo perdemos nunca, es muy bonito para los del pueblo». También acudió Jesús Castro, quien lamentaba que «comparado con antes venimos muchos menos vecinos», si bien, en su caso, indicaba que «no puedo fallar a este acto tan entrañable».

A esta cita ceremonial también asistieron un grupo de más de ochenta padres, madres y docentes de la haurreskola para protestar porque «el Ayuntamiento ha tomado la decisión unilateral de no mover la ubicación del futuro centro semisoterrado de la plaza Lehendakari Aguirre, sabiendo que todo el mundo está en contra del proyecto». «Nos hemos enterado -censuraban- de que el Ayuntamiento empezará a construirla la semana que viene y parece que ya no se puede hacer nada». «Los alumnos no son topos», gritaban.