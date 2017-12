El Galdakao se reencuentra con el triunfo en el derbi ante el Arratia La plantilla, pese a las dos derrotas anteriores, estaba fuerte anímicamente. / MIREYA LÓPEZ «Victoria merecida», reconocen los de Igorre, que sirve a los 'dinamiteros' para mantenerse cuartos ÓSCAR GARCÍA MANCERAS IGORRE. Martes, 5 diciembre 2017, 01:00

Urbieta acogió el pasado fin de semana el derbi regional entre el Arratia y el Galdakao, dos equipos recién ascendidos que están realizando un buen inicio de campaña en División de Honor. Mejor la trayectoria de los 'dinamiteros', que consiguieron imponerse en terreno igorreztarra por 1-2. Resultado justo según las valoraciones de ambos técnicos. «Hicimos un gran partido, estuvimos toda la primera parte en el campo del Arratia generando muchas ocasiones y llevando el peso del partido. Hicimos dos goles, pero creo que incluso podíamos habernos ido al descanso con una ventaja mayor», analiza Iñaki Larrea, entrenador visitante. Unos primeros 45 minutos netamente galdakaotarras, tal y como reconoce Aitor Garmendia, mister arratiano. «Victoria merecida del Galdakao; nos pasaron por encima el primero tiempo», resalta.

El técnico galdakaotarra explica que en la segunda mitad fueron más conservadores, esperando matar al contragolpe. «El gol del Arratia vino de un grave error defensivo nuestro en un despeje que le dejamos el balón al delantero y que definió bien, pero hasta el final del partido no inquietaron más nuestra portería», destaca. Los de Larrea se reencontraron con el triunfo tras dos choques sin puntuar consecutivos, algo que no hizo aflorar los nervios. «Ellos son los primeros que se conjuran después de cualquier derrota, y, con la forma de entrenar tan competitiva que tienen, prácticamente el 90% del trabajo psicológico viene dado por su predisposición a la mejora», señala el técnico.

Visita del San Pedro

El Padura sufre una manita en casa a cargo del Ugeraga y Etxebarri cae en Las Llanas por la mínima

El Galdakao suma con esta victoria 20 puntos. Es cuarto en la tabla a 5 del líder, el San Pedro, precisamente el próximo rival en Santa Bárbara. «Estamos con unas ganas enormes de dar sobre todo una imagen como la que dimos en Igorre. Creo que será un partido que se va a decidir por pequeños detalles. Ellos tienen una plantilla de muchísima calidad, es un equipo con un claro objetivo, que no es otro que el ascenso», analiza Iñaki Larrea. El Arratia es séptimo con 17 puntos, los mismos que el Padura (octavo). Su próximo compromiso será el viernes a las 11.30 horas en Sondika, ante una plantilla que ha reaccionado en las últimas semanas con tres victorias en cuatro partidos. «Es un buen equipo que tiene muy claro su estilo de juego y con buenos jugadores», sostiene Garmendia.

El Padura, por su parte, cosechó su segunda derrota del curso ante el Ugeraga, en casa y por un doloroso 0-5. «Entramos bien en los veinte primeros minutos, con llegadas y varias ocasiones, pero sin acertar, y sin embargo ellos en tres ocasiones se pusieron 0-3 en la primera parte, y ahí se acabó el partido», lamenta Zigor Goikuria, entrenador de los de Arrigorriaga. La segunda parte no hizo más que ahondar en la herida. «A nosotros no nos salía nada, y ellos encerrados para salir a la contra», precisa. La plantilla podrá resarcirse mañana ante el Erandio en el partido de la duodécima jornada, adelantado a este miércoles. Tampoco pudo sumar y sigue penúltimo con siete puntos el Etxebarri. Esta jornada no jugaban en plaza fácil, ya que visitaban Las Llanas, el campo del líder. Perdieron por la mínima (1-0) y se mantienen con 7 puntos. Mañana a mediodía tendrán una nueva oportunidad en el partido que les enfrentará en el Municipal al Apurtuarte.