Galdakao se pone el traje de lunares para celebrar la feria de abril JORDI ALEMANY El colegio Urreta acoge hoy la celebración de la tradicional fiesta andaluza ELCORREO.COM Domingo, 22 abril 2018, 17:07

Sevilla se ha vestido de feria en el mes de abril, pero no ha sido la única que ha sacado los trajes de lunares y las flores. Las sevillanas han resonado en Galdakao en la celebración de su particular feria de abril. El colegio Urreta ha acogido por sexta vez la celebración de la fiesta andaluza desde las once de la mañana hasta las 20.00 horas. Una jornada en la que el rebujito, los platos de jamón y las sevillanas son los protagonistas y que cada vez gana más adeptos.