Galdakao, a la espera de que el Gobierno central se pronuncie sobre la consulta por barrios de Usansolo Consulta celebrada por UH en noviembre de 2014. / BORJA AGUDO UH exige hoy en el pleno en una moción que se cree la comisión mixta y denuncia que el PNV «pone obstáculos» al proceso de segregación ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Jueves, 31 mayo 2018, 02:00

El pleno de Galdakao aprobó en febrero convocar para el 11 de noviembre una consulta en la que preguntarían a los vecinos de Puentelatorre, Labea, Labeaga, Urazka, Arteta, Ordañe, Lekue, Lekubaso y Gorosibai si desean ser incluidos en el proceso abierto de segregación de Usansolo. Desde entonces, la comisión que aborda el tema de la independencia de esta zona no se ha vuelto a reunir. El equipo de gobierno argumenta que está «a la espera» de que el Gobierno central, al que han pedido autorización, se pronuncie, mientras que Usansolo Herria lleva al pleno de hoy una moción en la que solicita que se retomen los contactos y que se designe a los representantes de la comisión mixta, órgano compuesto por representantes de Galdakao y Usansolo elegidos en función de los resultados de las últimas elecciones que se encargaría de canalizar los trámites del proceso de desanexión.

Fuentes municipales aclaran que «hasta no recibir la respuesta por parte de Madrid sobre la consulta que se plantea no vamos a dar pasos adelante porque estamos cumpliendo a rajatabla, legalmente, todo lo que se nos pide para así obtener todas las garantías de que la consulta se va a llevar a cabo».

«La forma más limpia»

Además, recuerdan que, con esta cita con las urnas, «de una forma muy democrática decidirán los propios vecinos si quieren ser independientes o no. Creemos que no hay ninguna forma más limpia de saber lo que piensan». No tendría demasiado sentido, justifican, convocar la mixta sin conocer el resultado de la pregunta. Pero los representantes de UH denuncian que «el PNV está alterando el término municipal de Galdakao con la votación que quiere llevar a cabo, ya que se tendrá que hacer una consulta a toda la ciudadanía, pero al final del proceso». Y además reclaman «no poner más obstáculos ni excusas e iniciar de una vez por todas el proceso de desanexión de Usansolo».

UH subraya asimismo que no es la primera vez que se pregunta a los vecinos, ya que ellos organizaron en 2014 una consulta en la que ganó el 'sí' a convertirse en municipio, y defiende que «todos sabemos qué es Usansolo; es donde vamos a la escuela o al médico cada día».