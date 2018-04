El festival MAZ Basauri fomenta entre los niños la pasión por el rock Actividad de Txiki Maz. / AYTO. DE BASAURI La plaza Arizgoiti acoge el día 28 a partir de mediodía talleres y conciertos dirigidos a un público familiar LEIRE PÉREZ BASAURI. Jueves, 12 abril 2018, 02:00

El último fin de semana de abril y el primero de mayo los basauritarras se enfundarán la chupa de cuero para acoger el festival de música alternativa MAZ. Llegarán a la localidad los sonidos de grupos como Sidone, Willis Drummond y Novedades Carminha, entre otros. Las actuaciones musicales las completarán un sinfín de actividades para los más pequeños. Desde el Consistorio recuerdan que en las últimas ediciones ha ido «creciendo exponencialmente el número de visitantes de fuera del municipio». Así que, para cumplir las expectativas, esta edición tendrá una «oferta más completa».

Y será más amplia especialmente el día 28. La jornada arrancará a las 12.30 horas en la plaza Arizgoti con varios talleres infantiles y con la música de Ciscar DJ. Los niños se acercarán al mundo del rock y colorearán las portadas de discos célebres de los grupos más importantes de la historia de este estilo. También se les maquillará como a las bandas más galácticas y se les dibujarán tatuajes. Al mismo tiempo, dará ambiente Ciscar DJ, un «agitador musical de la noche bilbaína cuyas sesiones son puro eclecticismo que van desde temas clásicos del pop y rock al dance y al indie», aseguran desde la Administración local.

Colorea Rock. Los más pequeños pintarán las portadas de los discos más célebres. Tatuajes. Diseñarán los dibujos y se les maquillará como a las estrellas del rock. Conciertos. Ciscar DJ y la Txiki Maz Rock Band animarán el día.

Conciertos gratuitos

Pero aquí no acaba el día. Estos talleres darán paso al Txiki Maz Rock Band, un grupo que se formará para la ocasión, pero que no por ello incluirá a artistas novatos. Todo lo contrario. Lo integrarán intérpretes de la trayectoria de Guillermo Hormaeche, guitarra de los extintos Fastuosos de La Ribera; Nacho Uribe, guitarrista y cantante de los desintegrados Five Direction; así como Lander Moya y Asier Gurruchaga, bajo y batería de los Zodiacs. Repasarán en su actuación temas de Tina Turner, The Beatles y The Who, entre otros.

El programa del 28, dirigido a un público familiar, seguirá a las seis de la tarde, también en Arizgoiti, con los conciertos gratuitos, que se unificarán todos en una misma jornada, de TOC, Noga y Kiñubak, tres formaciones que calentarán las calles basauritarras y que servirán de antesala al concierto que tendrá lugar en el Social Antzokia a partir de las nueve de la noche con Willis Drummond, Biznaga y Los Cosméticos.