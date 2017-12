Una exposición de 19 tablas zambulle a Galdakao en la ola del surf Presentación de la muestra en el hall del polideportivo Urreta. / A. A. Un vecino del municipio y el Consistorio montan en Urreta «la primera» muestra sobre la historia de este deporte en Euskal Herria ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Jueves, 21 diciembre 2017, 01:00

Euskadi es una de las grandes potencias del surf europeo gracias a su costa repleta de olas de calidad y a una industria muy fuerte con grandes marcas y empresas de distribución. Tiene lugares como Mundaka, con una de las mejores izquierdas, y ondulaciones grandes como las de Meñakoz (perteneciente a Sopela y Barrika) y Playa Gris (entre Getaria y Zumaia). Ahora, «por primera vez» en todo el territorio vasco, se presenta una exposición sobre la historia del surf. 'Olatuen historia Euskal Herrian 1968-2017' muestra diferentes artículos, entre ellos 19 tablas, en el hall del polideportivo Urreta de Galdakao hasta el 7 de enero; unos elementos que son un ejemplo de la evolución y de las diferentes épocas del surf en arenales como el de Zarautz.

Jon García, organizador de la muestra y experto en la materia, explicó ayer en la inauguración que «he querido que no falte ninguna tabla de los lugares típicos en los que se hace surf aquí. Siempre me ha dado pena que mis amigos tiren las tablas viejas y he acumulado un centenar en mi garaje».

La tabla más antigua

Koldo Goioaga, concejal de Deportes, detalló por su parte que, «como ha ocurrido en otras ocasiones, Jon, de Galdakao, se puso en contacto conmigo para organizar esta muestra y hemos tirado para adelante. Hemos utilizado Urreta porque es un deporte y, además, en el futuro queremos utilizar el hall para albergar más exposiciones ya que este espacio es ideal para ello». Desde el Ayuntamiento añadieron que estos días de montaje muchos padres con sus hijos han preguntado si se programarán entre los cursos de los polideportivos talleres de esta disciplina, por lo que se plantean introducirlos dentro de la oferta deportiva municipal.

La muestra, organizada gracias a la ayuda de la empresa galdakaotarra JIOrings, acerca, por ejemplo, una de las primeras tablas adquiridas por el Gobierno vasco para la vigilancia de las playas, que fue utilizada por socorristas de La Arena (Muskiz) y que, de 1972, es la más antigua de la exposición. También se puede encontrar una tabla Roger utilizada en 1974 en Bakio y otra fabricada en Iparralde, otro referente del surf vasco.