«Si hubiera existido esta pasarela antes, mi madre seguiría con vida» Josefa Blanco observa la pasarela inaugurada ayer sobre las vías en Arkotxa, un punto negro de la red ferroviaria vasca. / BORJA AGUDO La hija de una vecina de Zaratamo que murió arrollada por el tren sirvió ayer los pintxos en la inauguración del puente que salvará las vías LEIRE PÉREZ Martes, 19 septiembre 2017, 00:37

El destino suele ser retorcido y a menudo remueve sentimientos que parecían ya enterrados. Josefa Blanca perdió a su madre en 2004 en el paso a nivel de Arkotxa. Y durante el día de ayer no pudo dejar de pensar en aquel 8 de enero. La zona tenía más actividad de la habitual porque la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y el alcalde de Zaratamo, JonAjuria, presidieron la inauguración de la pasarela que sobrevuela desde ayer las vías, evitando así más muertes en este punto negro de la red de Euskotren.

Josefa daba vueltas a todo lo ocurrido y a lo que estaba por venir en La Bodeguilla, el bar que regenta. Lo hacía mientras fregaba los cacharros que había utilizado su marido para cocinar los pintxos que se iban a ofrecer en el lunch por la puesta de largo de esta ansiada infraestructura, en la que se han invertido más de 425.000 euros. «Nos llamaron para ver si podíamos prepararlos y nos viene bien, claro», aseguraba.

Estar de sol a sol levantando el negocio le había impedido acercarse hasta ayer mismo a contemplar de cerca la pasarela por la que Zaratamo lleva décadas combatiendo para salvar las vías en las que su madre, Javiera Baños, de 73 años, encontró la muerte. Ella fue una de las dos víctimas mortales que en los últimos años se ha cobrado un tren que ni siquiera para en el municipio. El convoy la embistió al cruzar las vía, cuando se disponía a tomar un autobús que la llevase a Galdakao para hacerse la pedicura. Su nieta se casaba una semana después. «Mi madre estaba sana. Salió de casa y no volvió. La perdí y, cada vez que atravieso el paso a nivel, me quedo paralizada», confesaba Blanca.

La consejera Arantxa Tapia, en el peligroso paso a nivel. / BORJA AGUDO

Su tragedia personal y las «varias décadas» de reivindicaciones vecinales le impiden resignarse. Es crítica y beligerante. «La tenían que haber hecho hace mucho; si hubiera existido antes, mi madre seguiría viva. Aquí hay mucha gente mayor y antes de que mi madre fuese arrollada, ya había peticiones para que la Administración actuase», dice.

«No somos cuatro gatos»

Este punto negro, sin embargo, no parecía estar en ninguna agenda. «Fuimos los propios vecinos los que a base de quejarnos y recoger firmas logramos que se pusieran las barreras del paso a nivel, porque antes ni había. Siempre se ha dicho que aquí vivían cuatro gatos y somos muchos. Luego pusieron unas barras para que los que esperaban al autobús no invadiesen las vías, y entraba justo un carricoche. No sé cómo no ha habido más desgracias», abundaba.

Aunque la construcción de la pasarela ha sido recibida con «alegría», no convence del todo. «De no cambiarse la parada del autobús, queda más lejos que antes. Hay mayor distancia entre la pasarela y la marquesina y tienes que andar por la carretera», explicaba Josefa. Pero Euskal Trenbide Sarea se dará prisa en atender esa petición. En colaboración con la Diputación, modificarán la parada «hoy».