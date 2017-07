Etxebarri denuncia el «agravio» a sus vecinos al obligarles a pagar el ascensor del metro Una de las estructuras de la Línea 3 en Etxebarri. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ El alcalde, Loren Oliva, reclama equidad a Euskal Trenbide Sarea por su propuesta de que los consistorios asuman su mantenimiento LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Martes, 18 julio 2017, 02:00

tEl ascensor de San Antonio lleva más de cinco meses a pleno rendimiento y sigue siendo motivo de discusión entre Euskal Trenbide Sarea (ETS), el gestor ferroviario de la Línea 3, y el Ayuntamiento de Etxebarri. Desde finales de mayo cuesta 0,45 euros a algunos de los usuarios - a día de hoy, al no haber canceladoras en Kukullaga, sólo pagan los que accedan por San Antonio o por la estación-. El regidor independiente, Loren Oliva, critica que las instalaciones que dependen de otros organismos como Metro Bilbao, como por ejemplo el cañón de Mamariga, en Santurtzi, es gratuito para los usuarios. «Es el caso más flagrante», apuntó.

Además, también es gratuito el ascensor de Peñota, en Portugalete, o el de Basozelai, en Basauri, que también son usados por los residentes para desplazarse entre los distintos barrios sin usar el suburbano. Y la propuesta de ETS, el administrador ferroviario, para que los ayuntamientos asuman parte o la totalidad del mantenimiento de este tipo de infraestructuras ha echado más leña al fuego. Y Etxebarri ya se ha mostrado contrario. Aprovechando la celebración del consejo general del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), el alcalde ha trasladado lo que a su entender es un «agravio comparativo en toda regla» para los vecinos de su localidad y «para unos vizcaínos frente a otros».

Según defendió, los «etxebarritarras pagarían, además de por el uso diario, un porcentaje para costear el mantenimiento a través de las arcas locales». Una decisión que es «injusta» porque, de materializarse, «únicamente harían frente a este gasto los consistorios de Bilbao, Etxebarri e Irún», que cuentan con elevadores puestos en marcha por este organismo ferroviario y no los que disfrutan de infraestructuras de Metro Bilbao. «No puede ser que unos vizcaínos paguen y otros no en función del gestor de cada elevador», añadió. Oliva puso encima de la mesa además la gestión del Etxebarribus desde 2005, un transporte municipal que el Ayuntamiento costea íntegramente con un gasto de más de «400.000 euros al año», pero que, a su juicio, debería correr a cargo de Metro Bilbao como una «lanzadera porque comunica la Línea 1 con la última parada prevista en el municipio, en San Antonio». El alcalde subrayó que transporta «más de 570.000 personas de las cuales el 30% lo utilizan para conectarse con las estaciones de Metro y Euskotren». «No nos quedó otra que ponerlo en marcha para conectar con el metro a las 6.000 personas que vivían en esa zona al reducirse las frecuencias de Bizkaibus», recordó.

«En estos años no hemos recibido ningún tipo de compensación ni subvención por este transporte ni tampoco por el número de personas que dota a la red ferroviaria, al contrario, al ser un servicio conveniado con el CTB estos usos del autocar suponen un menor ingreso para las arcas municipales al aplicarles el descuento por transbordo», aseguró el máximo mandatario.

Oliva instó a que una «comisión estudie y analice la situación para que se establezcan criterios de uso, tarificación y financiación similares», una petición que fue aceptada por el CTB, aunque no puede imponer decisiones a organismos independientes como Metro o ETS. El diputado de Transportes, Vicente Reyes, también se comprometió a tener en cuenta este asunto en el estudio que va a realizar la Autoridad del Transporte, sobre el futuro del transporte público en el territorio. Desde ETS no quisieron valorar las reacciones del regidor, pero recordaron que en el ascensor se invirtieron «3,3 millones de euros», que tiene un «importante mantenimiento y que es utilizado igual que, por ejemplo, el de Mallona, que también tiene un coste para los usuarios que no usan el suburbano, vecinos de Bilbao».