Etxebarri aprueba el presupuesto con la abstención de la oposición El pleno dio luz verde a las cuentas en la sesión celebrada ayer. / L. P. La mayoría absoluta del equipo de gobierno permite sacar adelante unas cuentas para 2018 de 11,3 millones, un 8% más que las de este año LEIRE PÉREZ ETXEBARRI Martes, 19 diciembre 2017, 22:46

El Ayuntamiento de Etxebarri cerrará este año con los presupuestos para 2018 aprobados. Dispondrán de 11,3 millones de euros, un 8% más que este año, lo que permitirá poner en marcha un músculo inversor que estaba de capa caída. El alcalde, Loren Oliva, destacó ayer en el pleno en el que salieron adelante las cuentas que «es sorprendente que hablemos de un presupuesto como el de 2011», año desde el que no se había superado la barrera de los 10,6 millones.

Al equipo de gobierno no le hizo falta su mayoría absoluta para dar luz verde al documento, ya que los dos concejales de EHBildu, el edil del PNV y el del PSE, que no presentaron alegaciones, se abstuvieron en la votación. Según explicó el regidor, el incremento en la cuantía a manejar sobre todo está relacionado con que la recaudación de impuestos que realiza Udalkutxa y que reparte entre los ayuntamientos en función de diversos criterios ha crecido en 800.000 euros. Las previsiones, en todo caso, no se confirmarán hasta comienzos de año.

En la sesión, el representante jeltzale, Guillermo Ortega, preguntó por los «criterios» que utilizan las diferentes áreas para asignar las subvenciones, dotadas con más de 100.000 euros. El concejal de Fiestas, Danel Marín, detalló que se toman como referencia las cuantías de años anteriores y que «se incrementan en función de si se puede», mientras que Joshua Miravalles, edil de Cooperación, señaló que «los colectivos que quieren concurrir a una subvención tienen que presentar un anteproyecto y un proyecto porque no hay un concurso como tal».

En lo que respecta al resto de gastos, el Ejecutivo local está dispuesto «a acometer proyectos e inversiones que el municipio necesita», explicó Oliva. En este sentido, es el área de Urbanismo, Obras y Servicios una de las más beneficiadas, con el 40% del presupuesto. Con esas cifras, se dará continuidad a la semipeatonalización del entorno del Ayuntamiento y, en concreto, de la calle Egetiaga Uribarri, que costará 325.000 euros.

Zona cubierta en el colegio

El arreglo de juegos infantiles se llevará otros 50.000 y se destinarán 30.000 a avanzar en materia de eficiencia energética. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana, documento que permitirá vislumbrar hacia dónde se dirige el municipio en cuestiones urbanísticas, obligará a reservar otros 100.000 euros y se construirá un parking provisional en la calle Ganguren, a la altura de acceso al polideportivo.

Los más pequeños de la localidad con la tasa más alta de natalidad de Bizkaia también serán los principales destinatarios de otras intervenciones como la construcción de una zona cubierta en el colegio Kukullaga que se adosará a la actual y que junto trabajos de aislamiento en el espacio ya construido tendrán una inversión de 220.000 euros. El Departamento de Educación del Gobierno vasco costeará el 60% y el Ayuntamiento, el 40%.