15 espectáculos compiten en la final del concurso de talentos de Arratia Espectáculo de la edición anterior. / E.C. La gala de Zu Bai Zu, después de meses de eliminatorias, tendrá lugar mañana en la casa de cultura de Igorre a partir de las 21.30 horas ÓSCAR GARCÍA MANCERAS IGORRE. Sábado, 9 junio 2018, 02:00

La segunda edición del concurso de talentos Zu Bai Zu elige a los mejores. Las fases eliminatorias han sido un éxito total, y ahora sólo falta ponerle la guinda. Será mañana a partir de las 21.30 horas con la celebración de la gran final en la casa de cultura de Igorre. De los 43 inscritos, 15 se medirán en el escenario: tres en la categoría de niños, seis en la de adolescentes y otros tantos en la de adultos. «Va a ser una final llena de magia, de mucha variedad y, sobre todo, de muchísima tensión», avanza Ismael Pereira, organizador.

Las disciplinas que se han visto en Igorre en las eliminatorias de los últimos meses son muy diversas, por lo que el espectáculo está garantizado. «Tenemos desde grupos de baile, niños que se comen el escenario, un mago adolescente con mucha labia, pole dance, cantantes de todo tipo, una niña con mucho carisma en las batutas de la batería, fusión entre trikitixa y street dance...», detalla el también presentador del acto.

Lo cierto es que las quinielas en el valle están muy discutidas, y no hay para nada un claro vencedor. «Se habla entre la gente de que va a estar muy difícil, ya que si preguntas por la calle quién es su favorito se oye de todo, y hasta el último momento no sabremos quién ganará», asegura. No obstante, hay algunos artistas que se han ganado el cariño del público. Es el caso del mago Eleder, que ha sorprendido mucho desde la primera gala y «ha crecido como artista y ha dejado a todo el mundo con la boca abierta». También «la peculiar voz» de Sabin, «quien deja a todo el mundo con los pelos de punta», o el grupo de niños bailarines Wild Kid, que genera la sonrisa en los presentes.

Expulsiones y lesiones

En este 2018 es muy alto el nivel después de que en la organización se decantaran por ampliar las fronteras del certamen. Y es que si en la primera edición, celebrada hace dos años, los participantes eran solo del valle, en esta segunda han apostado por extender la invitación a toda Euskal Herria. Respecto a las anteriores galas, desgrana el impulsor, «se produjo la expulsión de algún participantes como Ikusgarri y el mago Tután -concursante del programa de ETB-2 'El Conquis'- por excederse en el tiempo establecido, o las lesiones de Hades y Sport Estella, que con muchísima pena han tenido que decir adiós al concurso».

Mañana se espera llenar las 300 plazas del salón de actos, y se podrá ver también en el exterior gracias a la gran pantalla instalada o desde YouTube por 'streaming'. «Todo el mundo va a poder votar desde cualquier lado, ya que el ganador lo elige el público», anuncia Pereira, que anima a todos a acercarse y «disfrutar del talento».