Encapuchados llaman «cerda, fascista e hija de Franco» a la edil del PP en Galdakao Imagen de la pancarta. / E.C. Seis personas con el rostro tapado profirieron «insultos» a la edil a la entrada del pleno E. C. GALDAKAO Jueves, 21 diciembre 2017, 21:20

La concejala del PP de Galdakao, Mari Carmen Sánchez, interpuso este jueves una denuncia en la Ertzaintza por el «escrache» que sufrió minutos antes de entrar al pleno, convocado a las 9.00 horas. Seis personas con el rostro tapado profirieron «insultos» como «cerda, fascista e hija de Franco» a la única edil de la formación mientras portaban una pancarta que decía ‘¡Utzi galdakaoztarrak bakean! Animo Rios! (Que dejen en paz a los galdakaotarras. Ánimo Ríos).

La frase hacía referencia a una sentencia reciente favorable a la representante popular, que llevó a los tribunales a un vecino de Galdakao, David Ríos, que en un pleno en junio la llamó «fascista, cerda y asesina». Un juzgado bilbaíno le condenó a pagar 360 euros por un delito leve de amenazas. Esos insultos se produjeron en el marco del debate de una moción contra la dispersión a raíz del accidente que había sufrido unos días antes Ríos cuando viajaba a Huelva a visitar a un preso.

Tras el incidente, agentes de la Policía Municipal buscaron por las calles cercanas al Consistorio a los autores e identificaron a uno de ellos. «No voy a tolerar ningún insulto o ataque contra ningún concejal del Ayuntamiento y les advierto que no tengo ningún miedo y voy a realizar mi labor como concejala hasta que finalice la legislatura», aseguró Sánchez. El alcalde, el jeltzale Ibon Uribe, subrayó que lo sucedido «no encaja con la convivencia pacífica que siempre hemos defendido en Galdakao, respetando no sólo la pluralidad de las ideas, sino a las personas que libre y democráticamente tienen todo el derecho a defenderlas».