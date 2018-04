Se encarece un 20% el carné del polideportivo de Galdakao Polideportivo de Urreta. Los más de 8.200 socios pagarán incrementos de entre 23 y 15 euros a las tarifas actuales ELCORREO.COM Lunes, 23 abril 2018, 11:12

Los más de 8.200 socios de los polideportivos de Galdakao pagarán un 20% más en las seis modalidades distintas de abono (familiares empadronados y no; individuales empadronados y no; jóvenes empadronados menores de 25 y no empadronados menores de 19). Los grupos políticos abordaron esta cuestión en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento celebrada el pasado viernes, una medida aprobada por el Gobierno local del PNV, que preside el alcalde Ibon Uribe.

La portavoz del PP en este Ayuntamiento, Mari Carmen Sánchez, votó en contra de la subida por considerar «excesivo» el encarecimiento aprobado por el PNV. Este punto se votará también el próximo jueves en el pleno municipal. «Con esta subida notable, el PNV pone de alguna manera trabas a la práctica de deporte en los equipamientos municipales. Hará que los vecinos se lo piensen dos veces a la hora de renovar el carnet deportivo. Los responsables del Gobierno lo justifican por la necesidad de renovar instalaciones y equipos, pero habrá que ver si la subida no implica bajas y se malogra así el objetivo de aumentar la recaudación», señala la portavoz del PP.

Debido a la subida aprobada por el PNV, los usuarios pagarán incrementos de entre 23 y 15 euros a las tarifas actuales, según la modalidad de abono. Por ejemplo, ahora el abono anual de un vecino empadronado con carnet individual es de 119,30 que, con la subida del 20%, se convertirá en 143,16 euros. Y así con el resto de cuotas de abonados.

Además, se aprueban subidas de un 2% para la reserva de instalaciones para las personas abonadas; un 10% por la reserva para los no abonados y una subida de 0,40 euros en las entradas a las diferentes instalaciones y uso de vestuarios.