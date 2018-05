El descendido Etxebarri sorprende al Padura y se lleva los tres puntos de Santo Cristo El entrenador del Etxebarri, Sergio Sobrino. / MIREYA LÓPEZ Los de Sergio Sobrino, que militarán la próxima campaña en Preferente, suman en Arrigorriaga con un 1-2 el quinto triunfo de la temporada ÓSCAR GARCÍA MANCERAS ARRIGORRIAGA. Martes, 8 mayo 2018, 02:00

El Etxebarri firmó su tercera victoria consecutiva, quinta de la temporada, tras ganar en el derbi comarcal al Padura por 1-2. Pese a estar consumado su descenso a Preferente, los de Sergio Sobrino están dando la cara en este sprint final. «La verdad es que estamos pasando la mejor época en cuanto a resultados. Creo que no nos merecemos estar en una situación tan mala clasificatoriamente hablando, pero también creo que tiene mucho mérito el seguir compitiendo hasta el final como lo estamos haciendo», asegura el técnico. En el bando de Arrigorriaga, admiten que no imaginaban este desenlace. «Fue un palo, no esperábamos el resultado que se dio», señala el entrenador, Aitor López de Torre.

En su opinión, su rival necesitó de poco para hacer goles. «Se pusieron rápido 0-1; a partir de ahí el equipo reaccionó, tuvimos el control del juego, conseguimos empatar y nada más salir a la segunda parte nos meten el 1-2 y nos hizo daño, ya que ellos con poquito se pusieron por delante», resume. Con mucho tiempo para el pitido final, no consiguieron igualar el partido. «No gestionamos bien las prisas, y jugamos más con el corazón que con la cabeza», opina el mister. Tras la derrota, el Padura tuvo que estar pendiente del resto de la jornada. «Gracias a Dios el domingo nos favorecieron los resultados, tanto del Vitoria por el posible arrastre como del Retuerto», precisa.

Con estos marcadores, los blanquiazules tienen margen sobre la zona caliente de la clasificación. «Estamos a ocho del Retuerto a falta de nueve puntos por jugar, y además hay más equipos por medio. Tal y como estaba el panorama hace unas semanas... Ahora pinta mejor, pero necesitamos sumar para cerrar la permanencia», considera.

Padura contra Galdakao

La siguiente oportunidad será un nuevo derbi, en este caso ante el Galdakao. «Son muy competitivos, tienen jugadores tremendamente veteranos que conocen muy bien la categoría y tendremos un partido muy difícil, pero nosotros queremos mejorar la imagen del otro día, que no conseguimos ni puntuar», concluye.

Este encuentro de rivalidad vecinal entre Galdakao y Padura se jugará el domingo a las 12.00 horas. Los 'dinamiteros', que son sextos, vienen de caer por la mínima ante el Elorrio. No fue una buena jornada para la comarca, puesto que el otro representante, el Arratia, también perdió. Y su derrota fue especialmente llamativa, ya que el San Pedro les endosó en Las Llanas un 6-0. Al descanso los igorreztarras ya habían encajado cuatro tantos. Los de Garmendia son quintos con 50 puntos, y el próximo fin de semana recibirán al Apurtuarte. Por último, el Etxebarri ejercerá de anfitrión del Iurretako. «Tenemos un partido bonito por delante ya que ellos se están jugando el ascenso y es bastante motivo para intentar ganarles», señala Sergio Sobrino.