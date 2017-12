Covite denuncia una ‘cena’ de Nochebuena para homenajear a once etarras en Galdakao El montaje se realizó en una calle céntrica de la localidad. / COVITE El colectivo denunciará por la vía administrativa al Ayuntamiento de la localidad al considerar que consentir este montaje en plena calle supone «violar el artículo 103 de la Constitución» GABRIEL CUESTA Miércoles, 27 diciembre 2017, 18:08

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunciará por la vía administrativa al Ayuntamiento de Galdakao por permitir que la pasada Nochebuena se celebrara en pleno centro de la localidad una ‘cena’ en honor a once miembros de ETA originarios de la localidad y que se encuentran en prisión. «Es una afrenta más a las víctimas del terrorismo y a la dignidad de la sociedad bajo el amparo del Ayuntamiento», denuncia la asociación que critica que «durante horas las calles se convirtieran en escenario de un homenaje a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado».

La ‘cena’ en cuestión, explican desde Covite, consistió en colocar en la calle principal de la localidad una mesa con once sillas y, en cada una de ellas, una imagen de los terroristas homenajeados. Entre ellos estaban Jon Bienzobas Arretxe y Javier García Gaztelu, condenados por varios asesinatos. Junto al montaje había un cartel en el que se pedía la excarcelación de los terroristas: «En la cena de esta noche en Galdakao habrá once familias con un asiento vacío». La escena permaneció visible durante todo el día, desde la mañana del 24 de diciembre hasta al menos las ocho de la tarde. «Agentes de la Policía Municipal que patrullaron por la zona no tomaron ninguna medida para retirar el escenario», critica Covite.

El colectivo interpondrán una denuncia contra el Ayuntamiento y su alcalde,Ibon Uribe (PNV), por violar el artículo 103 de la Constitución en el que se hace referencia al principio de neutralidad política. Por último, Covite ha hecho hincapié en que lo ocurrido en Galdakao «es un ejemplo más de que el culto al terrorista es una práctica normalizada en el País Vasco y en Navarra». «Las instituciones son cómplices de que la radicalización violenta y el discurso de apoyo y justificación a una organización terrorista como ETA siga ganando terreno en nuestra sociedad», alerta.