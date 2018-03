El Consistorio de Orozko decidirá en base a un informe si paga la defensa de los consejeros Plaza del Ayuntamiento de Orozko. / MIREYA LÓPEZ LEIRE PÉREZ OROZKO. Viernes, 30 marzo 2018, 02:00

El Ejecutivo local de Orozko, en manos de la plataforma vecinal Adie, siempre se ha mostrado contrario a que sea el Ayuntamiento el que deba costear la defensa que tuvieron que sufragar los consejeros de la promotora pública, Zubiaur Eraikuntzak, tras ser denunciados por negarse a adjudicar el concurso de la gerencia de la sociedad a la empresa que ganó la licitación pública. La cantidad ronda los 9.500 euros, y para el PNV sí que debería ser pagada por las arcas municipales.

La decisión de los tres consejeros de la sociedad -dos jeltzales y uno de EH Bildu-, en contra de los criterios técnicos, costó una demanda a la empresa municipal y la firma vencedora del concurso ganó en primera instancia, incluso el juez solicitó una investigación por un presunto delito penal al considerar que se podía haber amañado el concurso. Finalmente, la Audiencia Provincial de Bizkaia decidió sobreseer provisionalmente el caso ante las dudas de existencia de delito.

El equipo de gobierno fue muy duro con la decisión judicial, y apuntó que el sobreseimiento no fue «total» por lo que a su entender los investigados «no estaban del todo absueltos». Y, ante la petición del PNV de hacerse cargo de las costas, ha decidido solicitar un informe jurídico para conocer si la institución tiene alguna obligación o está amparada por la ley la decisión que defienden los responsables municipales de no pagar un gasto que «el Ayuntamiento no ha generado».

Desde el PNV piden a Adie que requiera un segundo informe al servicio jurídico de la Diputación. Para los jeltzales, la formación independiente ha hecho una «utilización política evidente y de desgaste personal» con este tema. «Estos últimos años han supuesto un gran sufrimiento personal para las personas enjuiciadas sin más razón que el empecinamiento de los responsables municipales», añadieron.