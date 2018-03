El concurso comarcal de bandas Rockein! bate un nuevo récord con 135 maquetas El grupo Albert Cavalier se impuso en la gala de 2016. / E. C. Impulsado por los ayuntamientos de Basauri, Galdakao, Arrigorriaga y Llodio, el ganador grabará un EP y un videoclip profesional ASIER ANDUEZA BASAURI. Jueves, 29 marzo 2018, 02:00

Rockein! vuele a batir su propio récord. Este concurso musical organizado por el Ayuntamiento de Basauri, con la colaboración de los consistorios de Galdakao, Arrigorriaga y Llodio, ha recibido 135 maquetas de bandas y solistas, seis más que el pasado año. El dato revela el impulso que ha cogido el evento, en el que ha crecido la participación desde su primera edición en el 2013 un 58%. La cifra de propuestas de la comarca es ligeramente inferior a la de 2017, cuando remitieron su trabajo 29 grupos, dos más que ahora.

Los seis finalistas se darán a conocer el 16 de abril y la gala se celebrará en el Social Antzokia de Basauri el 12 de mayo. Entonces, además de al mejor grupo, se elegirá a la mejor banda local y a la mejor en euskera, reconocimiento al que optan 24 maquetas. Hasta el 25, además, en el perfil de Facebook de Rockein! se puede votar al favorito del público. El vencedor en cada categoría actuará en una de las principales salas de conciertos de Bizkaia o en el festival MAZ Basauri, que tendrá lugar el último fin de semana de abril y el primero de mayo.

27 de las propuestas son de Basauri, Galdakao, Arrigorriaga y Llodio, y 24 son en euskera. 58% ha crecido la participación respecto a la primera edición, celebrada en 2013.

En el caso de la mejor propuesta en lengua vasca, la organización también grabará y producirá a la banda una canción, mientras que el vencedor absoluto, además de la grabación, producción y masterización de un EP profesional con un mínimo de cinco canciones en los estudios El Tigre de Bilbao, obtendrá 500 copias en soporte CD y rodará un videoclip profesional.

Once jurados

El evento contará con un jurado de excepción -y mucho más amplio que el pasado año-, con los periodistas musicales Álvaro Fierro ('Ruta 66'), Joseba Vegas ('Bi fm'), Iker Bárbara ('Mondo Sonoro') y Amaia Santana ('Mondo Sonoro', 'Rock in Bilbo'); y los programadores Nara Pinto (Mad Cool y exresponsable de contratación de Last Tour), Jon Hervás (Panorama, Shake...) y Amets Rodríguez (directora de Mundaka Festival). También participarán de la decisión la concejala de Juventud de Basauri, Igone Beloki, y su homólogo de Galdakao, Koldo Goioaga; el productor musical y miembro del grupo We Are Standard Jon Aguirrezabalaga y Asier Arrieta, profesor de Creatividad Publicitaria de la UPV-EHU.

El alcalde de Basauri, Andoni Busquet, explicó en la presentación de la sexta edición que se trata de un evento que «no sólo aporta visibilidad a los proyectos musicales que deciden presentarse, sino que ayuda a los ganadores a adentrarse en el mundo profesional» a través de los premios. Para que sea posible un año más que el sueño de estos músicos se cumpla, Basauri destinará 10.500 euros, Galdakao 3.000, Arrigorriaga 2.500 y Llodio, el último municipio en sumarse, 2.000