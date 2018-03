Un centenar de escolares vizcaínos enfrentan a sus robots en la ikastola Eguzkibegi Campeonato de robótica celebrado en Derio. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ El centro educativo de Galdakao acoge el sábado el campeonato de sumo del territorio histórico, en el que se medirán una treintena de equipos LEIRE PÉREZ GALDAKAO. Viernes, 16 marzo 2018, 01:00

Conseguir construir un robot que haga lo que a uno le plazca es un sueño cada vez más asequible para los más pequeños de la casa. Un centenar de alumnos vizcaínos de hasta trece centros escolares demostrarán mañana en la ikastola Eguzkibegi de Galdakao que la creación de androides es mucho más que una rama de la ingeniería, y que también puede convertirse en puro espectáculo y entretenimiento. Se celebrará allí la tercera edición del Campeonato de Bizkaia de Sumorobot, una prueba que abre boca para la final del torneo de robótica vizcaíno, en el que el año pasado ganaron el etxebarritarra Markel Ontañón y el galdakaotarra Jon Ander Morales.

La idea de que se midieran los distintos robots en un cuadrilátero nació como forma de «dar visibilidad a estos conocimientos y para que los padres pudieran, ya de paso, ver lo que hacen sus hijos en clase», explica Alejandro Pérez, uno de los fundadores de Aprenditeka, la empresa que organiza el evento. Pero también persigue un segundo objetivo: que los alumnos intercambien conocimientos y tomen buena nota de los proyectos de otros compañeros para evolucionar.

Las clases. Comenzaron en septiembre. En el primer trimestre aprendieron a hacer moverse a un autómata y después eligieron qué tipo de robot querían y lo construyeron. El programa. A las 11.00 empezará la jornada, aunque los robots saltarán al ring a las 11.30. El combate. Tendrán que imponerse en dos de las tres rondas y cada lucha durará dos minutos.

Serán escolares de cuarto a sexto curso de Primaria los que controlarán a los androides. Muchos de ellos son alumnos de centros de la comarca como Kukullaga (Etxebarri), Sofía Taramona (Basauri) y el propio Eguzkibegi, pero también de colegios de otras localidades vizcaínas como Leioa, Amorebieta, Durango y Bilbao.

Detectan colores

La jornada arrancará a las once de la mañana, aunque será en torno a media hora después cuando los autómatas salten al ring. «Los alumnos tienen que calibrar que, por ejemplo, detecten bien los colores, porque las luces del colegio son distintas que las de sus casas y si no se saldrán del espacio o no detectarán al otro robot», comenta Pérez. Será la última puesta a punto de un trabajo, el de montar su propio juguete, en el que llevan inmersos desde septiembre. «El primer trimestre aprendieron a poner en funcionamiento un robot y ahora ya han elegido qué tipo de autómata querían y lo han tenido que hacer sin instrucciones de ningún tipo. Investigan en internet y eligen uno», añade Pérez. «Hacen un gran trabajo, tienen que programarlos para que detecten a través de un sensor los colores y puedan echar del ring a su oponente», comenta.

Una treintena de equipos se medirán en una prueba que está en auge. El año pasado fueron una veinte de grupos los que participaron. «Es bonito ver los distintos modelos y cómo no se parece ninguno», apunta el responsable del evento. El ganador tendrá que imponerse a sus contrincantes en dos de las tres rondas. Cada lucha durará dos minutos.