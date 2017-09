El campo exterior del polideportivo de Etxebarri se queda sin cubierta El campo está ubicado junto a la entrada del recinto. / EMTESPORT La empresa que gestiona las instalaciones no ejecutará el proyecto y el Consistorio baraja incluirlo en las cuentas del próximo año LEIRE PÉREZ ETXEBARRI. Jueves, 21 septiembre 2017, 02:00

Cuando el Ayuntamiento de Etxebarri sacó a comienzos de año los pliegos para la gestión del polideportivo incluyó una serie de mejoras a realizar por la empresa adjudicataria. Entre ellas estaba cubrir el campo exterior ubicado junto a la entrada del recinto. El equipo de gobierno consideraba que podía así salvar los días de lluvia y celebrar pruebas deportivas e incluso conciertos. Sin embargo, la intervención, que contemplaba también construir una rampa, sustituir el firme y vallar el lugar, no se va a llevar a cabo al menos por el momento.

La firma adjudicataria -la misma que en los últimos años ha gestionado la instalación y la única que se presentó al concurso- informó recientemente a la Administración local de que no podrá acometer la obra. El Ejecutivo local valorará en los presupuestos del próximo año ejecutar la cubierta con cargo a sus cuentas, aunque todavía no ha tomado una decisión al respecto. El proyecto as ambicioso, ya que, según detalla el informe de viabilidad elaborado cuando se sacó a concurso la gestión, sería necesario modificar las condiciones de evacuación tanto del futuro espacio como de las pistas de pádel y del pabellón cubierto. Lo que no recoge el estudio es una estimación presupuestaria.

Responsables municipales se reunirán la próxima semana con los encargados del polideportivo para valorar las mejoras y buscar una función a la pista, porque según indicó ayer el alcalde, Loren Oliva, hoy en día «es de césped artificial» y está limitado su uso a algunos deportes. El regidor, en todo caso, quiso destacar como «importante» que a raíz del nuevo contrato, dotado de 4,6 millones de euros para los próximos diez años, se hayan podido ampliar los horarios desde las 8.00 hasta las 22.30 horas de lunes a sábado y de nueve de la mañana a ocho de la tarde los domingos y festivos.

Climatización de las piscinas

Además de esta mejora, la empresa ha iniciado otras que había propuesto en su oferta, como la renovación de la climatización de las piscinas interiores. También se han solucionado otros problemas como los de condensación en las salas polivalentes y se ha actuado para reducir las emisiones de CO2. Sustituir luminarias por otras de tecnología led en la zona de las piscinas y la pista central han sido otros de los cambios llevados a cabo. Más adelante, se rehabilitarán la recepción y la zona antigua de las piletas para crear una nueva sala polivalente y adecuar los vestuarios. Asimismo, paulatinamente se sustituirán las máquinas de ejercicio.