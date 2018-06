Un campeonato europeo reúne este fin de semana a sesenta golfistas en Orduña Instalaciones de Arbieto. / E.C. Al torneo acudirán equipos de Euskadi, Cataluña, Galicia, Suiza, Andorra, Francia, Irlanda, Noruega y Reino Unido ASIER ANDUEZA ORDUÑA. Viernes, 22 junio 2018, 02:00

El campo de golf de Orduña acogerá este fin de semana el VIII Campeonato de Europa por equipos de Pitch and Putt dentro del calendario oficial de la FIPPA, la federación de asociaciones europeas, y al que van a desplazarse los equipos de Euskadi, Cataluña, Galicia, Andorra, Francia, Reino Unido, Irlanda, Noruega y Suiza. Matxalen Petralanda, responsable de las instalaciones, avanza que «acudirán seis jugadores de cada asociación o equipo, en total más de 60 personas que han empezado a entrenar esta semana, mientras el campeonato se jugará hoy, mañana y el domingo».

Según explica, «este campeonato internacional va a atraer a muchos visitantes a la ciudad. Se van a alojar en los apartamentos turísticos o en el hotel-balneario y su visita les va a servir para conocer mejor Orduña y sus alrededores». En ese sentido, reconoce que «estamos muy orgullosos de que tantos países se acerquen a Orduña para celebrar este campeonato europeo porque queremos conseguir así que en el futuro se animen a venir otra vez para aquí y disfrutar de nuestro entorno».

90 minutos es el tiempo que suele durar como mínimo una partida de este deporte.

El campo de pitch and putt, inaugurado en octubre de 2016, es el único de este tipo en Euskadi con 18 hoyos, «ideal para disfrutar de una partida a partir de una duración de hora y media», afirman los gestores. «Estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo con este deporte parecido al golf. Hacemos un llamamiento a los vecinos a que se acerquen este fin de semana», subraya Petralanda.

La inversión que llevaron a cabo fue de unos 100.000 euros y el mantenimiento de los greens y del entorno se lleva a cabo de manera ecológica. Al ser más pequeño que un campo de golf, es más sostenible porque requiere menos dinero para que esté en buenas condiciones.

Referente en Euskadi

La celebración de este campeonato en el recinto orduñés, ubicado en Arbieto, va en la línea del objetivo que persiguen sus promotores: que sea un referente a nivel del País Vasco. «Actualmente hay más campos en los que se practica este deporte, pero no son de estas características en lo que se refiere al recorrido», detallan. Confían en que esta modalidad «más rápida y cómoda» para los aficionados al golf, en la que los hoyos guardan una menor distancia entre ellos, atraiga a más curiosos a disfrutar con este deporte, que, además, se puede considerar un deporte popular, ya que no se requiere tanto tiempo, no es necesario ser socio de ningún club y los precios son asequibles.