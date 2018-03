La búsqueda de talentos de Arratia registra en su segunda edición 43 inscritos Actuación en 2016. / E. C. Las eliminatorias se celebrarán el 7, 14 y 28 de abril y el 5 de mayo y la gala final el 10 de junio, en el marco de las fiestas patronales de Igorre ÓSCAR G. MANCERAS IGORRE. Jueves, 29 marzo 2018, 02:00

La segunda edición del concurso de talentos Zu Bai Zu ya está aquí. El sábado 7 a las 20.00 horas se celebrará en la casa de cultura de Igorre la primera de las eliminatorias de una cita que este año aumenta considerablemente el nivel. «Finalmente tenemos 43 inscritos (hace dos años hubo 32), y hemos tenido que decir a gente que no pese a su nivel porque se nos iba de fechas. Además hemos buscado un balance entre lo amateur y lo profesional», explica Ismael Pereira, organizador y presentador. En este 2018 se decidieron a ampliar las fronteras del certamen, y la gente ha respondido. Evidentemente es notable la presencia vizcaína, pero también hay guipuzcoanos, de San Sebastián y Oiartzun entre otros, y varios representantes navarros. «Lo que hay este año es poquísima participación infantil y mucho adulto, y yo creo que es gracias a los premios, ya que el primer año por 200 euros no te compensa venir desde Donosti, pero ahora por 1.500 merece la pena», subraya Pereira, quien, por cierto, tendrá ocho paisanos arratianos como participantes.

El formato del concurso es similar a algunos que se pueden ver en televisión. Serán cuatro las personas que compongan el jurado, tres de ellos fijos y un invitado sorpresa que se conocerá el mismo día de la gala. «Si se lleva mayoría de 'síes' pasa a semifinales, mayoría de 'noes' es a la calle, y con empate decide el público que esté presente. Además habrá un botón trueno, que hemos denominado, que si se aprieta se pasa directamente a la final», detalla. Los sábados 7, 14 y 28 de abril y el 5 de mayo son las fechas elegidas para las eliminatorias previas. Después se celebrarán las semifinales y, el 10 de junio, coincidiendo con las fiestas patronales de Igorre, la gran final.

Imitar a personajes

Se espera mucho talento en la casa de cultura. «Hay cosas que aquí nunca hemos visto, como el pole dance, que es el baile en barra de striptease; luego hay una persona que se ha apuntado que trabaja en la calle haciendo caricaturas exprés que se encontró un panfleto y no sabe ni castellano ni euskera; otra persona con motosierra que hace esculturas; y luego fusiones de baile...», anuncia Pereira.

Un espectáculo que no acabará ahí, ya que también tendrá lugar alguna sorpresa. «Incluso habrá un momento 'Tu cara me suena' en el que el público decidirá qué personaje debo imitar yo en la siguiente gala, y puede ser alguien como Aless Gibaja, la salchipapa o Miguel Bosé», cuenta. «Todo va a tener un rollo cabaretero burlesco, nada serio, lo pasaremos bien», resume. Además, el que no pueda acudir en vivo podrá seguirlo a través de internet. «Hemos comprado unos equipos de 'streaming' y va a ser como un formato televisivo retransmitido por YouTube», anuncia.