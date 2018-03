«Es muy bonito ver cómo se casaban nuestros antepasados» Bernardo y Lourdes serán los contrayentes. / E. C. Los vecinos de Ugao celebrarán mañana la boda vasca, en la que Bernardo y Lourdes Pascual se meterán en la piel de los novios ASIER ANDUEZA UGAO-MIRABALLES. Viernes, 23 marzo 2018, 01:00

Cualquier boda tradicional que se precie comienza con la salida de las comitivas nupciales, precedidas por el carro de bueyes llevando la dote y el arreo de la novia y del novio. Esta estampa, que comenzó a recrearse en Ugao-Miraballes en 1997 y que tiene lugar cada dos años, se volverá a repetir mañana a mediodía con la Euskal Ezkontza, el acto central de la Semana Vasca. Al frente del cortejo estarán un grupo de trikitilaris y, junto a familiares y amigos de la pareja contrayente, también participarán otros personajes típicos en las bodas vascas tradicionales, como el notario, la modista, los tíos indianos, el alcalde y su esposa, el médico, el cura y los monaguillos, el fotógrafo... Este año se casarán los miembros del grupo de teatro de la localidad Lourdes Pascual y Bernardo Pascual, dos ugaotarras de 48 y 56 años que, pese a coincidir en el apellido, no son familia.

«Nos han avisado hace nada porque parece que los contrayentes originales al final no lo pueden hacer y nos han llamado a los del grupo de teatro. Nosotros estamos encantados. Era algo que siempre me ha gustado pero que lo he visto desde mi casa», explica ella. «Es muy bonito que no perdamos estas tradiciones y que la gente de ahora pueda ver cómo se casaban nuestros antepasados», complementa él.

1997 fue cuando comenzó la celebración en la villa de la boda vasca, que tiene lugar cada dos años.

A buen seguro que sacarán a relucir su faceta como actores y que los asistentes se divertirán ya que, coinciden, a nivel teatral «preferimos hacer comedia porque queremos que la gente se ría». Antes del enlace se realizará una kalejira por el pueblo que llegará a Herriaren Enparantza, donde, mientras los invitados se quedarán en la plaza para presenciar el enlace, los novios se desposarán en el balcón del Palacio Jane. Los participantes, vestidos con trajes de época, seguirán atentos y en silencio el acto, en el que detallarán los acuerdos que se establecían entre los esposos.

Tras darse el 'sí quiero' e intercambiar los anillos, Bernardo y Lourdes, ya marido y mujer, volverán a bajar a la calle para recibir la felicitación en forma de besos y abrazos de familiares, amigos y vecinos e inmortalizar el momento con las correspondientes fotografías. Después de la ceremonia, los invitados se trasladarán a celebrar el banquete a un restaurante de la villa, en torno a las tres de la tarde, y la fiesta continuará con una romería entre las 18.00 y las 21.00 horas.