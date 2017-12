Basauri Bai solicita al Consistorio que denuncie a Renfe por «el mal estado» de Bidebieta Recientemente se han desprendido cascotes del edificio tanto en el interior como en el exterior. / FERNANDO GÓMEZ L. PÉREZ BASAURI. Jueves, 28 diciembre 2017, 01:00

La situación en la que se encuentra la estación de Bidebieta, en Basauri, deja mucho que desear. El grado de deterioro es tal, sin ninguna intervención destacada en los últimos años, que ante el peligro provocado porque se hayan desprendido varios elementos de la cubierta Renfe se ha visto obligado incluso a establecer un perímetro de seguridad. El grupo municipal de Basauri Bai pide al Consistorio que la exigencia que ha realizado a la empresa estatal para que se arreglen las deficiencias tenga una «fecha de caducidad». «Se debe hacer cuanto antes y remarcar la posibilidad de iniciar acciones legales», precisan.

El edil Boby Galdós alerta de que «si esto no se resuelve tendremos un problema de seguridad y de accesibilidad que no se puede demorar y podría derivar en una responsabilidad de ambas administraciones, tanto de Renfe como del Ayuntamiento, por falta de actuación y dejación de funciones». Desde la formación próxima a Podemos recuerdan además que «no se puede esperar a que se haga una estación nueva», medida que incluye el proyecto de regeneración del centro. «El plan se va a ejecutar durante más de una década y las deficiencias observadas en la inspección de los servicios técnicos municipales no se pueden perpetuar», apuntan.