Basauri reivindica el trabajo de los creadores locales con Gure Artean La exposición abrió ayer y se podrá visitar hasta el 14 de enero. / LEIRE PÉREZ La muestra alcanza su segunda edición con el objetivo de acercar a la Casa Torre de Ariz las propuestas de reconocidos artistas del municipio LEIRE PÉREZ BASAURI Viernes, 1 diciembre 2017, 23:16

El arte forma parte de la idiosincrasia de Basauri. La localidad ha engendrado grandes nombres y lo sigue haciendo. Para reconocer precisamente a esos artistas locales, que no siempre son profetas en su tierra, nació hace dos años el proyecto Gure Artean, una exposición con la que acercar a los basauritarras los trabajos de sus vecinos. Entonces, tres pintores y un ceramista de prestigio como son Víctor Sarriugarte, Luis Miguel Gómez, Koldo Etxebarria y Jesús Lizaso presentaron sus obras e inauguraron la iniciativa, que vuelve a celebrarse este año. Hasta el próximo 14 de enero podrá visitarse en la planta baja de la Casa Torre de Ariz. Y en esta ocasión tres artistas de primer nivel y reconocidos en el panorama internacional como son Eduardo Sourrouille, Zigor Barayazarra e Ixone Sádaba mostrarán su obra.

En la presentación ayer del evento la concejala de Cultura, Nora Pereda, destacó la intención de la institución local de «querer dar a conocer este patrimonio tanto de los artistas nacidos en Basauri como de los que se han hecho aquí bien a través de exposiciones colectivas e individuales en las que difundimos el trabajo artístico». Además, según explicó la edil, se pretende crear cantera, «estimular e incentivar el nacimiento de nuevos creadores» en el municipio.

Si la muestra de hace dos años fue diversa y estuvo formada por diferentes disciplinas, esta segunda edición no se queda atrás. Los tres artistas que participan han preparado trabajos muy diversos y el visitante disfrutará de todos ellos en el mismo espacio. Sourrouille, nacido en 1970 y licenciado en 1999, es habitual en ferias a nivel internacional y su obra forma parte de colecciones del Museo Artium, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno de Cantabria. Las personas que se acerquen a Ariz podrán contemplar 45 fotos del centenar que forman parte de ‘La carpeta, personas que visitaron mi casa’. «Es una galería de fotos que me he sacado con personas que invito a mi casa desde que se inaugurase en 2005. Amigos, familiares, gente que quiero y con la que me he retratado. En cada una establezco el vínculo que me une a ellos», detalló.

Panes y fotografías

Barayazarra, por su parte, ha llevado una colección de manos hechas con pan. «Me gusta mucho trabajar con materiales naturales, a escala manual, que lo pueda abarcar con mi cuerpo», comentó el escultor, que actualmente reside en Bilbao y que suma premios como Ertibil-Jóvenes Artistas Vizcaínos.

Sádaba ha expuesto en museos como el Guggenheim, el Reina Sofía y en otros de Toronto y Orleans a nivel internacional. Su trabajo se centra en fotografías e impresiones en las que habla de su investigación en los límites del individuo y el carácter violento de la naturaleza humana.