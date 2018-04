Basauri quiere implicar a Vivienda en la solución a los edificios degradados de Kareaga Viviendas degradadas de El Kalero. / E.C. El PNV pretende que el Gobierno vasco construya en esos bloques pisos protegidos y el PP urge a actuar para evitar «una desgracia» LEIRE PÉREZ BASAURI. Sábado, 21 abril 2018, 02:00

La degradación de los últimos edificios de Kareaga Goikoa en sentido a Bilbao se ha convertido en motivo de preocupación en Basauri. Más aún al estar ocupados y después de que el pasado junio la asociación de vecinos del barrio y el PP alertasen sobre la situación ya que temen que se repita un suceso como el que tuvo lugar «en el barrio bilbaíno de Zorroza», en el que fallecieron cinco personas en un incendio. El Ejecutivo local, en la última comisión de Urbanismo, trasladó al resto de partidos políticos una solución en la que los técnicos municipales llevan tiempo trabajando. La actuación es complicada, ya que, al no poder el Ayuntamiento comprar todas esas viviendas para regenerar la zona por el elevado coste, plantea incluir el solar ocupado por estos edificios en una unidad de ejecución -en la que meterían también un terreno del Consistorio- que cederían al Gobierno vasco para que pudiera construir pisos protegidos. Sería entonces el Departamento de Vivienda el que se encargaría de realojar en las nuevas construcciones a las personas que a día de hoy residen en esos bloques.

De esta forma, la institución local se garantizaría que una entidad supramunicipal con mayor dotación presupuestaria pudiera intervenir. La intención es introducir este planteamiento dentro de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana y transmitirlo al Ejecutivo autónomo, pero primero ha presentado a la oposición el proyecto de PGOU para que aporte sugerencias de cara a la aprobación inicial del documento.

El PP reclamó ayer al equipo de gobierno que actúe «cuanto antes para evitar una desgracia». «Según nuestros cálculos no va a dar tiempo a que se apruebe esta legislatura la revisión del PGOU, lo que condena a unos edificios a los que, si algo no les sobra, es tiempo», lamentó el portavoz popular, Gabriel Rodrigo. Como ejemplo, sugirió que se puede aprobar una «modificación puntual del actual PGOU para poder desarrollar esta zona; los plazos son más cortos».

Fuera de ordenación

Rodrigo consideró que en todo caso no se puede esperar a la revisión del ordenamiento y advirtió de que «el peligro y la gravedad aumenta porque muchos de los edificios están habitados. Se construyeron a principios del siglo pasado y llevan fuera de ordenación desde 1985. Desde entonces no se ha actuado sobre ellos, ni tampoco sobre el terreno». El popular acusó del mal estado de los bloques a la «inactividad administrativa por parte del equipo de gobierno» y aseguró que «es necesario tomar medidas, y tomarlas ya».

En esta línea, alertó de que «la dejadez puede generar una desgracia». Portavoces municipales replicaron a la acusación de que no hay tiempo esta legislatura para aprobar el nuevo ordenamiento urbanístico. «Tiempo dará si la oposición no pone reparos. Las posturas no son tan distintas, se puede aprobar», defendieron.