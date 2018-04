Basauri incrementará los fondos para mantener los polideportivos Los asientos de las máquinas presentan roturas y desgaste. / E. C. El Ayuntamiento asegura que destinará a lo largo de este año 86.987 euros para reparar y conservar las instalaciones LEIRE PÉREZ Viernes, 27 abril 2018, 00:11

El Ayuntamiento de Basauri destinará este año 86.987 euros a labores de «reparación, mantenimiento y conservación». Una cantidad que supone un incremento de más de 8.000 euros con respecto a la invertida el año pasado en estas mismas labores. Los responsables municipales afirmaron ayer que además de este gasto existen distintas intervenciones que «se subcontratan y otras que se hacen a través de distintos planes de empleo o por los propios trabajadores». De momento, sí que se conoce que a lo largo de este año se invertirán 200.000 euros para cambiar el césped del campo de hierba artificial en Artunduaga y que a mediados del mes de mayo se pintará la sala fitness de Artunduaga. También se tapizarán 23 asientos y piezas. «Se ha ampliado el caudal de agua de las duchas del polideportivo, se está reparando de continuo las máquinas y con el proyecto del plan de empleo de pintores se han saneado dos cintas de correr, siete máquinas y nueve bicicletas», añadieron.

Por otro lado, desmintieron que se hayan producido recortes en los monitores. «Son los mismos horarios desde hace diez años y la única subida de precio en los últimos tres años ha sido un 2% este año», detallaron.

Con estos datos quisieron replicar a las críticas que en los últimos días han vertido los propios usuarios por el «mal estado» que presentan las instalaciones. «No existe una desafección relevante a los servicios por parte de los usuarios, lo que no quita que todo es mejorable y que no se debe caer en la autocomplacencia. Desde Basauri Kirolak se continúa invirtiendo en mejorar y mantener las instalaciones y éstas y otras necesidades se intentarán ir abordando de forma progresiva, según haya disponibilidad presupuestaria», aseguraron desde el Ejecutivo local.

Se refieron así a los arreglos que requieren desde Basauri Bai y que los propios responsables del Instituto Municipal del Deporte cuantifican en más de 400.000 euros. Por ejemplo, sería necesaria esta cantidad para entre otras cosas arreglar el suelo del polideportivo e instalar un toldo en la sala de actividades de Urbi, así como para sustituir algunas máquinas por otras nuevas. En este sentido, los responsables municipales recordaron que los dos polideportivos se construyeron hace 20 años, lo que provoca que «los costes de mantenimiento sean mayores». «Los operarios trabajan y se esfuerza por conservar en las mejores condiciones los edificios, equipos técnicos y equipamientos deportivos», añadieron.

Sin atractivo

Para Basauri Bai, sin embargo, es una cuestión de «recortes, de no haber invertido en los últimos años». «Se han olvidado de lo esencial que es tener un equipamiento y unas instalaciones mínimamente atrayentes, en línea con otros municipios», aseguró su portavoz, Boby Galdos. «El precio estaría justificado con unas buenas instalaciones que no es el caso, son muy poco atractivas para los usuarios. Por lo menos deberían tener los usuarios derecho a un abanico de actividades y con unas condiciones suficientes como para no recurrir a medios privados, porque hay que recordar que al precio de inscripción hay que sumar los de cada clase que no son baratos», afirmó el representante de Podemos en el municipio.