El Ayuntamiento de Etxebarri pone en marcha un servicio de mediación en conflictos vecinales Presentación ayer del programa de mediación. / LEIRE PÉREZ Lo gestionará la Fundación Gizagune y pretende evitar que los enfrentamientos se enquisten con el paso del tiempo y vayan a más LEIRE PÉREZ BASAURI. Martes, 22 mayo 2018, 02:00

Ruidos y discusiones por animales de compañía suelen ser algunos de los motivos que generan más enfrentamientos entre vecinos de un mismo bloque o zona residencial. En la mayoría de los casos, los roces quedan en nada, pero en otros la disputa va subiendo de intensidad y se enquista; incluso sirve como disculpa para más desavenencias.

Para limar esas asperezas, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Etxebarri, en colaboración con la comisión Socioeducativa, ha puesto en marcha, en el marco del Plan de Convivencia, un servicio de mediación en conflictos vecinales. La Fundación Gizagune, experta en la resolución de este tipo de litigios en municipios como Bilbao, Basauri y Portugalete, entre otros, será la encargada este año de gestionar el servicio, que en las citadas localidades ha logrado solucionar tres de cada cuatro casos.

«Servirá para resolver asuntos en los que nosotros no podemos ayudar al ser de índole privada. Al ser una institución cercana, la gente acude a nosotros en busca de ayuda, pero es un ámbito en el que no podemos intervenir y, sin embargo, somos conscientes de que hay muchas demandas vecinales que no están resueltas, aunque son conocidas por áreas como los Servicios Sociales o la Policía», explicó el alcalde, Loren Oliva, ayer en la presentación del nuevo programa.

A lo largo de este año se atenderán los asuntos que se produzcan y se elaborará un mapa que ayude a identificar «si en algunas zonas se repite mucho un tipo de enfrentamiento, entender por qué se produce y anticiparnos para evitar así que las personas lo pasen mal», comentó Yolanda Muñoz desde Gizagune.

El servicio está abierto a todos los residentes en la localidad y se centrará en las hostilidades que se generan de puertas para adentro de un edificio, pero también en los enfrentamientos en los que dos personas discuten por el uso del espacio exterior e incluso en las disputas creadas en el seno de un hogar «en los casos de familias en las que no se haya llegado a la ruptura, porque para divorcios y separaciones está el servicio de mediación familiar del Gobierno vasco», recordó la experta.

Campaña divulgativa

Las mediadoras se reunirán con las dos partes enfrentadas para conocer su postura y luego las juntarán para encontrar una solución. «Tiene que ser satisfactoria para ambas partes, es un plus que se da con este servicio porque los problemas se solucionan hablando, si dos vecinos van a juicio siempre es peor. Tenemos que vivir unos con otros, se tiene que conseguir un acuerdo que no deje rastros, mochilas, ni heridas», añadió Muñoz.

El horario de atención directa será los miércoles de 10.00 a 14.00 horas en el primer piso del Ayuntamiento y se tendrá que concertar cita anteriormente en el número de teléfono 603 409 275 o bien a través del email bitartekaritza@etxebarri.eus. En los próximos días, el Consistorio divulgará el servicio entre entidades sociales del municipio y administradores de fincas para que también puedan informar del nuevo programa municipal a sus clientes.