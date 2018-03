El Atlético Basauri, campeón de Euskadi tres años consecutivos Celebración del campeonato. / E. C. Ha conseguido el título dos jornadas antes del final de la liga y ahora tiene el ascenso a Primera Nacional como gran reto ÓSCAR GARCÍA MANCERAS BASAURI. Martes, 27 marzo 2018, 02:00

Los chicos del senior del Atlético Basauri han emulado a sus compañeras del femenino y se han proclamado campeones de Euskadi, título que logran por tercer año consecutivo y, además, en esta ocasión se lo adjudican de forma matemática a falta de dos jornadas para el final. «Esperábamos estar arriba, quizás no tanto, pero desde luego que no ha sido una sorpresa», señalan José Cáceres y Manuel Núñez, pareja que forma el cuerpo técnico. Los basauritarras son líderes con dieciocho victorias, cuatro empates y dos derrotas. «La clave es que hemos trabajado bien todo el año, y tenemos gente joven y con calidad», destacan. Una campaña que comenzó con ciertas dudas puesto que la plantilla sufrió cambios importantes. «Ha habido bajas de gente veterana y no sabíamos cómo iba a responder el equipo», admite Núñez. Sin embargo, «los jóvenes lo han hecho genial, vienen con mucha calidad y han respondido, gente de 18 y 19 años que aportan gran nivel».

Un primer puesto que aseguraron en tierras guipuzcoanas en el encuentro que ganaron por 24-28 al Siglo XX Plater Prestatuak Ordizia. «Era un rival duro, se jugaban también optar a la segunda plaza que da acceso a la fase, y si perdían con nosotros no tenían opciones; hicimos un partido regular y mejoramos en la parte final», detallan los técnicos. Tras el parón por Semana Santa, el Indupime volverá a la cancha el fin de semana del 8 de abril ante el C.D. Bidasoa. Después cerrará esta fase regular ante el Urduliz.

El título da acceso directo a jugar la fase de ascenso a Primera Nacional, una cita que el Atlético Basauri ya ha disputado, sin éxito, en los dos últimos años. «A pesar de que sí hay cierta ansia, los que más se lo merecen son los jugadores, pero de cuatro asciende uno y si tienes un partido malo... Y también a ver en qué grupo caes», sostiene Núñez. La cita será 11, 12 y 13 de mayo en una sede aún por decidir. Esos mismos días también disputará su fase el femenino. «El club va a pedir que las chicas jueguen en casa, por lo que nosotros fuera, otra cosa es que te lo concedan», subrayan muy contentos por el rendimiento general de la entidad. «Se lleva años trabajando con la base y empiezan los resultados; estar peleando por cosas importantes es un lujo y un placer», enfatizan.

Clave: llegar sin lesiones

Desde el Atlético Basauri han querido felicitar al senior masculino por su trayectoria, aunque ya le ponen nuevos deberes. «Ahora a rematarlo en la fase», exclaman. Tendrán que manejar una situación de nervios, si bien confían en el vestuario pese a su juventud. «Estamos tranquilos porque son chavales que han jugado sectores nacionales en otras etapas, y además siendo juveniles algunos ya han jugado fase y han estado incluso más tranquilos que los veteranos», precisan.

Para los técnicos será clave contar con la plantilla al completo. «Si llegamos con la gente bien, sin lesiones, tenemos bastantes boletos, pero para ello tenemos que recuperar a gente como Aitor Núñez, que se lesionó en la rodilla el pasado sábado y es pieza clave», subraya Manuel Núñez.