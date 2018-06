Arrigorriaga y Ugao renuevan de forma conjunta el césped de los campos de fútbol El césped de Arandia fue colocado en 2002. / E.C. Los ayunamientos ahorrarán costes con la contratación de las obras de Santo Cristo II y Arandia, que tendrán lugar este verano tras 15 años sin cambios ASIER ANDUEZA ARRIGORRIAGA. Miércoles, 27 junio 2018, 02:00

La unión hace la fuerza y más cuando escasea el dinero. El trabajo conjunto es una vía para abobar servicios, y también para ejecutar obras. O al menos eso es lo que han pensado los ayuntamientos de Arrigorriaga y Ugao-Miraballes, que a través de un mismo contrato van a cambiar el césped de los campos de fútbol de Santo Cristo II, en la primera de las localidades, y de Arandia, en la segunda. Los consistorios han sacado el tajo a licitación por 375.000 euros, y confían en que el nuevo terreno de juego esté listo para finales de septiembre, cuando arrancan la mayoría de competiciones.

La previsión es que, como mucho, «los equipos tengan que entrenar algún día en algún otro sitio, pero que para cuando empiecen los partidos esté el campo listo», avanzan desde las administraciones implicadas. «Nos reunimos varios ayuntamientos de la zona y pensamos que para conseguir abaratar costes en algunos trabajos teníamos que utilizar una fórmula que nunca habíamos utilizado antes, la de unirnos, y que los diferentes grupos de contratación sacasen la licitación de forma conjunta. Al final, hemos utilizado esta fórmula de colaboración Ugao y nosotros», explica el alcalde de Arrigorriga, Asier Albizua. El regidor detalla que se reducen los gastos porque «no nos sale lo mismo hacer dos» procesos de contratación en vez de uno porque así «solo un equipo de trabajadores gestiona los dos concursos».

375.000 euros es el presupuesto máximo por el que ha salido el concurso para sustituir el césped de ambos campos.

Según el mandatario local, «estudiamos utilizar esta fórmula en otras licitaciones que pongamos en marcha. Ya la pusimos en marcha en experiencias como las llevadas a cabo en la mancomunidad Udaltalde 21, donde el coste que supone la recogida de las basuras se comparte». Su homólogo ugaotarra, Ekaitz Mentxaka, precisó por su parte que cuando se adjudique el tajo hablarán con la firma «para coordinarnos».

En ambos casos, recogen los pliegos, los terrenos «se encuentran en un estado no adecuado para la práctica del fútbol debido al paso del tiempo y a su permanente uso». En Arrigorriaga, donde se renovaron los 7.730 metros cuadrados de superficie por última vez en 2003, si bien no es el único campo sí que es uno de los más utilizados por los equipos del municipio. En Ugao no se cambia el suelo desde 2002, y también se aprovechará para sustituir dos banquillos de fútbol 11 y otros tantos portátiles de fútbol 7. De este modo, costará el tajo 190.000 euros, 5.000 más que en el caso de Santo Cristo II, y afectará a 7.420 metros cuadrados.

Además del suministro de hierba artificial y de las citadas obras menores, la empresa que se haga con el contrato deberá prestar el servicio de mantenimiento de los dos equipamientos deportivos durante al menos un año.