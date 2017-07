Arrigorriaga mantiene el PL3 en la convocatoria para jefe de la Policía Local Un agente se dirige a la comisaría de Arrigorriaga. / E. C. Según el Ayuntamiento, el anterior proceso de selección no tuvo aspirantes por el nivel de euskera exigido ASIER ANDUEZA ARRIGORRIAGA Miércoles, 12 julio 2017, 23:30

El Ayuntamiento de Arrigorriaga ha vuelto a sacar a concurso la nueva plaza de jefe de la Policía Municipal, un puesto, el de suboficial, al que nadie se presentó en la primera convocatoria, que se cerró hace aproximadamente un mes. Entonces, el alcalde, Asier Albizua, consideró que la causa era el perfil lingüístico de euskera que se exigía, el PL3, y avanzó que se rebajaría en un segundo procedimiento al PL2.

Sin embargo, la Administración local ha decidido mantener el mismo nivel de conocimiento del idioma, aunque con algunos cambios para facilitar la recepción de solicitudes. En ese sentido, los aspirantes tendrán de plazo para obtener esa titulación hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que podrán presentarse personas con una formación menor en euskera.

Una vez valoradas las diferentes opciones –se trata de una contratación a través del sistema de libre designación, por lo que no será un proceso muy largo– el nombramiento se deberá producir en torno a finales de agosto.

18 personas

La Administración local confía en que en este segundo intento se cubra la plaza de suboficial, persona que se encargará de coordinar el trabajo del resto de agentes y de la comisaría. Los sindicatos, sin embargo, no lo tienen tan claro, ya que para ellos la razón de que en la primera convocatoria no hubiese ningún interesado no responde al nivel de euskera requerido.

En su opinión, la ausencia de candidaturas está relacionada con el salario, de unos 53.000 euros brutos al año. «Había una persona interesada en el puesto, pero al comparar la retribución con la responsabilidad de tener que ser el responsable máximo, se echó para atrás», apuntaron fuentes sindicales cuando quedó desierto el proceso de selección.

El regidor, por su parte, descartó esa idea puesto que «el sueldo establecido es ligeramente mayor que el de otros ayuntamientos» para la jefatura de la Policía. Cuando concluya el proceso, la plantilla la integrarán dieciocho personas: el suboficial, dos agentes primeros y quince patrulleros.