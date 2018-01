Arrigorriaga indemniza a la familia de una eventual que murió sin seguro municipal Instalaciones del centro municipal de enseñanza de euskera de Arrigorriaga. / EL CORREO El Ayuntamiento no suscribió «por error» las pólizas a los empleados del euskaltegi que no son fijos. Ahora, se beneficiarán de ellas toda la plantilla ASIER ANDUEZA ARRIGORRIAGA. Viernes, 5 enero 2018, 01:00

El Ayuntamiento de Arrigorriaga indemnizará con 60.000 euros a los familiares de una trabajadora eventual adscrita al euskaltegi municipal que falleció el pasado octubre, pero que carecía del seguro de vida municipal que el Consistorio suscribe, por convenio, a todos sus empleados. En concreto, la cobertura de la que disfrutan el resto de los funcionarios contempla una indemnización similar para sus herederos en caso de fallecimiento. «El Ayuntamiento ha tenido que asumir el pago porque la trabajadora no disponía de esta prestación, que le correspondía, ya que se debe contratar para todos los trabajadores municipales, sean fijos o eventuales. Pero la práctica habitual en el euskaltegi ha sido la de contratar el seguro solo a la plantilla fija y no a los eventuales o sustitutos», denunció EH Bildu.

Esta empleada, en concreto, se dedicaba a las tareas de limpieza y estaba sustituyendo a otra compañera, y falleció después de que la detectaran una repentina enfermedad. «En ese momento nos dimos cuenta de que, por un error humano, los trabajadores que cubren bajas dentro del euskaltegi no tienen acceso a este seguro de vida y decidimos no desentendernos y compensar a la familia de la fallecida, aunque legalmente no teníamos que hacerlo. Pero hubiera sido una faena para los familiares decidir lo contrario», explicó el alcalde, Asier Albizua. Por esa razón, el Consistorio decidió indemnizar en octubre a sus herederos. «La cantidad que el seguro cubría por fallecimiento o invalidez era de 61.000 euros aproximadamente», aclaró. Albizua añadió que «después de que se creara un pequeño debate sobre este tema, decidimos arreglar esta situación excepcional. Seguramente si este desgraciado accidente no se hubiera producido, no nos hubiéramos percatado de este error».

«Tienen derecho»

Según abundó, «la propia presidenta del euskaltegi firma los contratos sin reparar a qué personas cubre el segurro y creyendo, como ocurre en el resto del Consistorio, que afecta a toda la plantilla, sin hacer ninguna excepción». Así que a partir de ahora, todos los trabajadores del euskaltegi municipal disfrutarán, como lo hace el resto de la plantilla municipal, de un seguro de vida que les cubra en el caso de sufrir un accidente o una enfermedad, sean fijos o no.

Para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones, «se ha dado orden a la administrativa encargada de contratar los seguros de que toda la plantilla municipal, sea del euskaltegi o del Ayuntamiento, tenga este complemento». El regidor apuntó que «aunque lo mejor es que nunca tengamos que usarlo, todos los trabajadores municipales tienen derecho a beneficiarse de él, porque está incluido también en el convenio que firman cuando comienzan a trabajar con nosotros», dijo.