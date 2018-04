Archivada la denuncia por maltrato animal en el Olentzero de Basauri Una niña toca al burro en el desfile. / MIREYA LÓPEZ Los animalistas recurren la decisión del Consistorio al entender que no se ha valorado su queja pese a presentar fotografías LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 20 abril 2018, 02:00

La decisión del Ayuntamiento de Basauri de archivar la denuncia que el Colectivo Antitaurino y Animalista de Bizkaia presentó por un supuesto maltrato de los animales que participaron en el último desfile de Olentzero no ha sentado bien. La asociación se niega a dar por buena la resolución de la instructora del expediente, que no entra en su informe a juzgar si hubo o no malos tratos. La portavoz de la agrupación, Kontxi Reyero, censuró ayer que no aborde el fondo de la cuestión «pese a las fotografías aportadas». Al no estar conforme, la plataforma ha interpuesto «un recurso de reposición» al área de Política Social contra el archivo de la denuncia y será una «instancia superior» la que deberá valorar el asunto.

En este sentido, apuntó que «se debe continuar con las diligencias informativas y sancionar por maltrato animal a la agrupación organizadora del desfile, a Sustraiak Elkartea, al haber vulnerado el Artículo 4.2 de la Ley de Protección Animal del País Vasco». Además, aprovechó la presentación de la apelación para pedir que en las próximas ediciones del desfile «se elimine la participación de animales o, en el caso de que sean incluidos, no estén atados y se les proporcionen los medios adecuados o acordes con su dignidad como seres vivos y merecedores de derechos básicos».

Sin comunicar

Desde Basauri Bai criticaron que, «a pesar de que en reiteradas ocasiones hemos solicitado la documentación de los animales utilizados en este desfile, desde el Ayuntamiento sólo se ha obtenido documentación relacionada con otros animales». También criticaron que los responsables locales únicamente han aportado la «comunicación obligatoria al Servicio de Ganadería de los actos de Gabonaldia de 2016 y no de la kalejira que tuvo lugar el 24 de diciembre de 2017».

«Al no informarse en esta ocasión, nadie pudo verificar el estado de los animales participantes en este evento», censuró el portavoz, Boby Galdós. Desde la formación cercana a Podemos, recordaron que «el Ayuntamiento es el responsable de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en los eventos que se desarrollen en la vía pública, máxime cuando se desarrollan con entidades colaboradoras y sufragados con dinero público». Portavoces municipales prefirieron no hacer declaraciones.