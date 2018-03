Aitor López de Torre estrena con victoria su vuelta al banquillo del Padura

El Padura consiguió la victoria por un gol a dos en su visita a Ondarroa en un partido que sirvió de debut en el banquillo esta campaña para Aitor López de Torre tras sustituir a Zigor Goikuria. «Estoy muy contento, enseguida vi a la gente tremendamente receptiva y responsabilizada con la situación, y el trabajo de entre semana ha ido muy bien; actitud de sobresaliente y, ahora, a seguir creciendo», señala el entrenador. El encuentro ante el Aurrera fue calificado por el técnico como «complicado» al ser un rival con gran potencial ofensivo. «Tienen un juego asociativo muy bien llevado, así que incidimos mucho en el aspecto defensivo. Fue un partido en el que ellos tuvieron la iniciativa, llevaron el peso del partido, y cuando conseguíamos robar el equipo generó situaciones de peligro como para haber hecho algún gol más», resume.

Con el triunfo, los de Arrigorriaga suman 33 puntos, a seis de un posible puesto de arrastre. El triunfo del Vitoria en Segunda División B este fin de semana también ha aliviado la situación. No obstante, el Padura no se relaja. «Había equipos tranquilos que no han sumado, y los de abajo estamos recortando, así que estamos implicados diez equipos para dos posiciones, tenemos que estar entre los mejores de esos diez equipos», considera el mister. «Lo que le dije al grupo es que nosotros tenemos una mini liga de nueve partidos, hemos pasado uno, y el próximo es el Retuerto y hay que sumar lo máximo posible», afirma.

Arratia, en gran momento

Por otro lado, el Arratia sigue cuajando una gran temporada. En esta última jornada se impuso por 0-1 al Zalla logrando la quinta victoria de sus últimos seis choques. «Estamos muy satisfechos y los chavales están haciendo un gran año, es de agradecer la implicación que tienen», destaca el técnico, Aitor Garmendia. «Hicimos un buen primer tiempo en el que teníamos que haber sentenciado, luego en el segundo ellos empujaron y tuvieron tres claras que sacó Bingen con tres buenas intervenciones», resume.

Tras el parón, se medirán al Etxebarri, colista de la categoría con 15 puntos. «Es un equipo complicado, compiten siempre y son muy intensos», detalla Garmendia. El equipo etxebarritarra no pudo pasar del empate a uno ante el Sondika, aunque la única derrota de la comarca vino de la mano del Galdakao, que cayó en Santa Bárbara por 1-3 frente al Gatika. La próxima jornada visitará al Sondika.