El PSE afirma que el plan de regeneración del centro «hipoteca el futuro» de Basauri Soraya Morla censura que el plan «no soluciona» la «principal brecha» del municipio, las vías del tren. / E. C. Morla tilda el proyecto de «poco ambicioso» al no solucionar «la grieta que parte al municipio» y considera que la consulta se hace «con prisas» LEIRE PÉREZ BASAURI. Viernes, 8 diciembre 2017, 01:00

Si la semana pasada los grupos políticos con menor representación del Ayuntamiento de Basauri se mostraron en un debate contrarios al proyecto de regeneración urbanística de los barrios de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe, ahora es el principal partido de la oposición, el PSE, el que carga contra la propuesta jeltzale, sobre la que se consultará a los vecinos el domingo 17 de diciembre. La portavoz socialista, Soraya Morla, aunque se mostró partidaria de la participación, igual que hiciesen el resto de las formaciones políticas, no dudó en solicitar a sus militantes y a los basauritarras en general el rechazo al plan.

La edil defiende que supone un «lavado de cara» porque la cita con las urnas se hace «con prisas y a última hora». «Han tenido seis años para preparar una consulta y dar más opciones a los ciudadanos», censura. Acusa además al Ejecutivo local de intentar «ratificar y sacar adelante un proyecto que nace sin el consenso necesario para un plan de estas características, exclusivamente aprobado con la abstención de EH Bildu y con el voto en contra de las demás fuerzas políticas».

Y entra en el fondo de la cuestión para censurar que no tiene «ningún pro» y un gran «contra». «Se hipoteca el futuro de Basauri, es un mero parche que no soluciona en absoluto la grieta que parte en dos al municipio, es un proyecto poco ambicioso y sin el consenso suficiente para sacarlo adelante», critica. Desde el PSE aseguran no entender «que se vaya a acometer este proyecto sin el soterramiento de la estación, porque cumplía con una demanda vecinal histórica y regeneraba verdaderamente la zona». «En nuestro proyecto era una condición imprescindible», recuerda la portavoz al tiempo que cuestiona que, «¿si en 2010 era viable, por qué ahora no lo es?».

Además incide en la necesidad de que se haga con la «cooperación de más agentes implicados, como Adif y Bilbao Ría 2000». Y subraya que «existe un convenio firmado en 2007 para la cesión de los terrenos por parte de Adif» al tiempo que reprocha al PNV «incumplir sistemáticamente» los acuerdos suscritos con las otras entidades. «A día de hoy no han llegado a ningún acuerdo», asegura.

Punto de partida

En ese sentido, denuncia que se vaya a preguntar por un terreno que a día de hoy «no es propiedad del municipio», en referencia a la playa de vías de Pozokoetxe. «Han pasado siete años y seguimos en el punto de partida. Los socialistas sí que tenemos claro qué modelo de pueblo queremos; un pueblo moderno con los mejores servicios y atractivo para que los jóvenes no se tengan que ir a vivir a otro municipio», afirma.

Desde el principal partido de la oposición consideran escaso el número de viviendas que se van a construir porque «no son capaces de financiar una operación urbanística que elimine la brecha ferroviaria» y también creen que es necesario que se incluya «una alternativa a la eliminación de aparcamientos que se perderán al convertir la playa de vías en un parque». «Tienen que ser de utilización gratuita», emplaza la edil. Asimismo, reclama que, antes de la votación, «se especifique dónde y para qué se van a destinar los espacios dotacionales que se crean» al tiempo que sugiere la puesta en marcha de un centro de exposiciones cubierto en Pozokoetxe.