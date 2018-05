Abultada victoria del Galdakao en el derbi ante el Padura

El derbi entre Galdakao y Padura se resolvió con una clara victoria para los de Santa Bárbara (4-1). Sin embargo, pese a lo abultado del resultado, los 'dinamiteros' no pudieron cerrar el triunfo hasta el cuarto de hora final. El técnico anfitrión cree que fueron «merecedores de la victoria aunque los tres últimos goles llegaron en el final del partido», en los minutos 77, 85 y 89. «Ellos apenas inquietaron nuestra portería, y en un despiste defensivo a balón parado nos empataron. Creo incluso que el resultado podría haber sido más abultado», señala Iñaki Larrea. Así, el Galdakao es sexto con 49 puntos. «Resumiría la temporada con un sobresaliente, una temporada donde la directiva marcó quedar entre los ocho primeros y no pasar apuros para asentarnos en la categoría, y lo hemos conseguido gracias al trabajo de todos», enfatiza Larrea. Por su parte, el Padura aún debe sumar para cerrar la permanencia en División de Honor. Los de Arrigorriaga tienen 39 puntos, cinco más que el Retuerto, equipo que descendería por arrastre. Quedan dos jornadas por disputar, siendo la próxima para los de Aitor López de Torre el partido ante el Sondika. Los galdakaotarras juegan ante el Iurretako, un equipo que aspira al ascenso. «Vamos con la intención de sacar algo positivo, por lo que esperamos aprovechar la necesidad del Iurretako de conseguir los puntos», señala Larrea. Precisamente el equipo de Iurreta, con mucho más en juego que el Etxebarri, arrasó en su visita al Municipal (0-3). Los de Sergio Sobrino aguantaron hasta el segundo tiempo, pero del 56 al 64 el rival hizo tres. La próxima jornada rendirán visita al Urduliz. Por último, los aficionados que se acercaron el pasado sábado a Urbieta no vieron goles entre Arratia y Apurtuarte. Los igorreztarras, quintos, visitan el sábado al Elorrio.