44.700 visualizaciones del 'mannequin challenge' de Galdakao contra las agresiones sexistas La iniciativa mostraba su rechazo a las agresiones sexistas. / J. ALEMANY GALDAKAO Viernes, 22 septiembre 2017, 02:00

El vídeo del 'mannequin challenge' masivo celebrado en Galdakao contra las agresiones sexistas ya ha registrado más de 44.750 visualizaciones en internet a través de diferentes plataformas. Grabado el domingo 10, tomaron parte más de 300 personas. Además, otros siete colectivos han participado enviando su propio vídeo. Así, se han recibido piezas audiovisuales de Areto Dantza, Erabide Elkartea, Ibaizabal Saskibaloi Taldea, la banda Da Capo, Lehengu Zumba y otros dos de particulares. «Se pretendía llamar la atención a favor de unas relaciones basadas en el respeto, porque sí es sí, pero cuando se dice no, siempre es no, y todas aquellas actitudes que no lo respeten deben ser entendidas como una agresión», recuerda la concejala de Igualdad, Begoña Ormaetxe, quien destaca la ausencia de agresiones sexistas en estas fiestas.