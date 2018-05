«Hay 2.200 trabajadores en el hospital y solo 1.100 aparcamientos» Algunos de los asistentes a la protesta celebrada ayer en el hospital. / ASIER ANDUEZA La plataforma vecinal que pide la llegada del metro a Galdakao traslada sus protestas al centro sanitario ASIER ANDUEZA GALDAKAO. Viernes, 18 mayo 2018, 02:00

Solo hace falta intentar dejar el coche en los alrededores del hospital de Galdakao para darse cuenta de la falta de aparcamiento. Este centro sanitario abarca una nada desdeñable parte del territorio de Bizkaia, desde Orduña hasta Bermeo, y registra 308.000 usuarios al año. También es punto de referencia para toda la provincia a la hora de hacer resonancias, lo que incrementa el flujo de coches que se desplazan hasta Usansolo. Por ello, los vecinos consideran imprescindible la llegada del metro al centro sanitario, y así lo hicieron ver ayer a las puertas del recinto en una concentración impulsada por la plataforma que lucha para que se construya la Línea 5.

La protesta se produjo tan solo unos días después de la manifestación del pasado viernes, que reunió a medio millar de personas. Ayer fueron menos, algo más de un centenar, pero con el mismo mensaje: el de la «denuncia» de la paralización del proyecto, sobre todo tras conocerse que la que sí avanzará será la Línea 4 entre Moyua y Rekalde y otras infraestructuras.

En ese sentido, critican que «nos dijeron que no había dinero en Bizkaia para realizar nuestra obra y hace unos días nos enteramos de que sí debía haber dinero para hacer unos túneles subterráneos bajo la ría para unir ambas márgenes del Nervión que costarán tres veces más que de lo que costarán todos los proyectos de Metro en Bizkaia. Ahora no dirán que no hay dinero, porque es mentira».

Los galdakaotarras no dejaron de repetir en la protesta que «este hospital es el único que no tiene metro si tenemos en cuenta centros de su envergadura como los de Cruces y Basurto». Posteriormente, a mediodía, se reunieron con la dirección del centro, que le trasladó, según precisaron desde la plataforma, que el recinto sanitario registra «246.000 usuarios para las consultas externas y 23.000 ingresos a los que hay que añadir como media a cuatro familiares que los acompañan que también tienen que llegar al hospital». Los vecinos salieron «satisfechos» del encuentro y de la concentración, porque, aseguraron «están en todo con nosotros porque son los primeros que sufren los problemas». «Hay unos 2.200 trabajadores y solo 1.100 aparcamientos», recordaron.