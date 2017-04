La abstención de EH Bildu permite retomar la consulta sobre la regeneración de Basauri

El Ejecutivo de Andoni Busquet salvó ayer, gracias a la abstención de EH Bildu, su propuesta de terminar el año preguntando a los basauritarras sobre la regeneración de los barrios de San Fausto, Bidebieta y Pozokoetxe. No contó, sin embargo, con el respaldo del resto de partidos de la oposición para iniciar desde cero el proceso y solicitar el permiso al Gobierno de Mariano Rajoy, después de que la Fiscalía impidiese en septiembre al Ayuntamiento consultar a los vecinos. Entonces, querían aprovechar los comicios autonómicos para realizar el referéndum local, pero la Abogacía del Estado consideró se que invadían «competencias» de la Administración central. El asunto se dirime en los tribunales.

El alcalde se felicitó en el pleno por el apoyo de la coalición abertzale, pero lamentó que se quiera «retrasar esto otra vez». «Hay que avanzar con esta consulta, llevamos cuatro años con este tema y los vecinos no pueden esperar indefinidamente», espetó. EH Bildu no entró a valorar el contenido del proyecto de regeneración, pero facilitó al PNV sacar adelante la petición porque, de esa forma, se permitirá «decidir» a los basauritarras. La portavoz, Natalia Gardeazabal, invitó a que se vote.

Pérdida económica

PSE, Basauri Bai y PP criticaron las formas del Gobierno municipal y apoyaron la petición del concejal no adscrito, Sergio Recio, de retirar el punto porque no se había dejado el tiempo suficiente a los ediles para estudiar el tema en la comisión de Participación. «Nuestra postura va a ser ‘no’, pero no porque estemos en contra de preguntar a la ciudadanía, sino porque no va a ser vinculante. No estamos de acuerdo con que se condicione el resultado y por la forma en la que han tomado el acuerdo», explicó la socialista Soraya Morla. «Han utilizado nuevamente la técnica del rodillo. Pactaron con EH Bildu y apenas nos han dado tiempo para estudiar su propuesta. No tienen respeto por el resto de corporativos», añadió.

El único concejal popular, Gabriel Rodrigo, también criticó las «formas». Pero además incidió, como lleva haciendo en los últimos tiempos, en que los números «no dan». «Hemos manifestado por activa y por pasiva que el plan que proponen supondrá unas pérdidas para las arcas municipales de 4,5 millones de euros. Y les recuerdo que tienen una sentencia en la que se condena al Ayuntamiento a pagar a Bilbao Ría 2000», comentó.

Por último, desde Basauri Bai se incidió en la «inviabilidad» del plan. «Han errado en la forma en la que presentaron la consulta y son incapaces de rectificar. Nosotros no vamos a ser partícipes de un montaje», señalaron al tiempo que recordaron que un estudio externo de un despacho de arquitectura estableció que se van a perder «12 millones de euros».