«Como las aceras son tan estrechas ya es la segunda vez que vuelco con mi ‘scooter’»

Joseba Pérez de Heredia tiene 49 años y es vecino de Galdakao, del barrio de Aperribai. En 1996 tuvo un accidente de tráfico del que no lograba recuperarse. Seis años después, un médico comprendió por qué tardaba tanto. Tras un sinfín de pruebas, le diagnosticaron esclerosis múltiple progresiva, que, como él mismo explica, «significa que poco apoco va a ir a peor». Se mueve en una ‘scooter’ adaptada y, a pesar de las dificultades, lleva todas las mañanas a su hija de siete años y medio al colegio, lo que le supone «una auténtica aventura». Asciende desde la parte baja del barrio, al lado de la carretera, 200 metros de cuesta. «Subo con mucho cuidado, porque las aceras son tan estrechas que ya es la segunda vez que vuelco con mi ‘scooter’», denuncia.

La última ocasión en la que se cayó fue hace unas semanas, al lado de las escaleras de acceso al centro educativo, en una zona peatonal donde apenas entra una silla de ruedas porque la barandilla de unas viviendas se come aún más el espacio de la acera. «Me despisté y puse la rueda unos centímetros más alejada de lo habitual, la ‘scooter’ volcó y acabé en medio de la carretera. Me tuvieron que ayudar los operarios de limpieza», recuerda. Por ello, reclama al Ayuntamiento mejoras en Aperribai, una zona en la que la complicada orografía dificulta tanto su día a día como el de otros vecinos.

Dos denuncias

Muchas aceras, asegura, no están rebajadas. Y las empinadas pendientes tampoco ayudan. De hecho, esa fue la razón por la que volcó la primera vez. «La ‘scooter’ se pone demasiado inclinada, se vino para atrás y me caí», describe Pérez de Heredia, que tampoco puede llegar hasta la zona alta de este barrio galdakaotarra y, por lo tanto, no tiene la posibilidad de acompañar a su hija a la ludoteca municipal.

Tanto la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia como él a nivel particular presentaron sendas denuncias en el Consistorio explicando lo sucedido y pidiendo que se tomen las medidas oportunas para solucionar esta situación. «Además de mi caso, hay muchas personas mayores que no pueden salir de casa porque el barrio no está adaptado», asegura Pérez de Heredia. La respuesta municipal fue que realizarán las obras oportunas para mejorar la situación «en futuras actuaciones».

La asociación de vecinos, por su parte, reclama que se rebaje lo antes posible la acera en las inmediaciones del colegio para que Joseba no vuelva a tener problemas. De momento, el Ayuntamiento no ha hecho caso a esa petición y lo que estudia es la instalación de una serie de ascensores para hacer más accesible el barrio, un proyecto «cuyas obras deberían comenzar a principios del año que viene», indican desde el colectivo de residentes.