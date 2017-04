Paralizan el desahucio de un vecino de Galdakao de 59 años

La Plataforma vasca de afectados por la hipoteca – PAH Sendia ha conseguido paralizar esta mañana el desahucio de Manoel Pereira de 59 años que tiene en el barrio de Zauzo de Galdakao. Durante los últimos años han conseguido suspender dos subastas y cuatro desahaucios de este vecino natural de Brasil, pero que lleva treinta años residiendo en Euskadi. La justicia le ha ofrecido tres meses de prorroga para que entregue su piso, pero sin embargo desde la PAH han denunciado que por prejudicialidad penal «no se tendría que haber suspendido este señalamiento de toma de posesión de la vivienda». Y es que la plataforma ha interpuesto dos denuncias por estafa y estafa procesal a la BBK y Kutxabank, entidad con la que teniente firmada la hipoteca de la vivienda, «ya que no es la legítima acreedora de la deuda que reclama al estar titularizada en el mercado internacional y por lo tanto quieren cobrar por el piso hasta tres veces».

Manoel ha manifestado su satisfacción por haber conseguido paralizar temporalmente este desahucio y espera que en los próximos tres meses pueda prosperar las demandas presentadas contra la BBK y recuperar su vivienda cuya hipoteca lleva sin pagar seis años. «Cuando tenía trabajo la podía pagar, pero luego me quedé en el paro y no he conseguido buscar un trabajo porque tengo casi 60 años». La portavoz de la plataforma, Rosa de la Fuente, ha manifestado su compromiso de seguir luchando para que se haga justicia con este vecino de Galdakao.