«No nos vamos a quedar de brazos cruzados hasta que llegue el metro»

La inauguración de la Línea 3 de metro ha dejado un sabor agridulce a los vecinos de Galdakao, sobre todo, porque las autoridades del departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Ejecutivo autónomo han confirmado que no volverán a abrirse nuevas estaciones del suburbano al menos hasta 2026, y porque quiere priorizar la línea ferroviaria que conectará el centro de Bilbao con el aeropuerto de Loiu por debajo de las pistas. Ello deja los proyectos de las líneas 4 y 5 paralizados. En el pacto presupuestario que el PP ha alcanzado con el Gobierno vasco se incluye una partida de 400.000 euros para redefinir los trazados de ambos recorridos, auque «no son una prioridad», reconoce el departamento.

Los vecinos llevan años luchando por la llegada del suburbano a Galdakao. El propio alcalde, Ibon Uribe, considera que se trata de «una deuda histórica» con el« único municipio de más de 10.000 habitantes en Bizkaia que no cuenta con una conexión ferroviaria desde el centro urbano hasta Bilbao». Por ello, la plataforma vecinal que reclama la puesta en marcha de la Línea 5 organizará «varias acciones reivindicativas».

«La queremos ya»

La primera será el domingo 7 de mayo y se trata de una salida montañera «para que se aceleren los plazos y se haga de una vez el metro. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras tanto y seguimos con muchas ideas», explicó Mari Paz Losada, portavoz de la plataforma formada por representantes de los diferentes barrios.

Aunque esta «caminata» iba a ser el 30 de este mes, «como había otras actividades ese día, hemos decidido atrasarla una semana para conseguir la participación de muchos más vecinos. Les animamos a que vengan porque queremos la Línea 5 ya», dijo. Losada añadió que «pretendemos hacer visible el recorrido proyectado de la nueva línea a su paso por nuestro pueblo». La organización espera reunir a un grupo importante de personas y pedirá a los asistentes que acudan con mochila y bocadillo. Esta iniciativa será la antesala de la cadena humana que quieren organizar semanas más tarde en la que dibujarán el recorrido del suburbano a su paso por Galdakao. Una distancia de 8,5 kilómetros.

Miembros de la plataforma estuvieron el sábado en la inauguración de la Línea 3 y organizaron una concentración «pacífica» en el barrio de Otxarkoaga. Y lamentaron que los representantes del Gobierno vasco optaran por organizar a puerta cerrada el acto inaugural.

«Entendemos que no es propio que las autoridades no entraran por la puerta principal de la plaza, donde les esperaba un amplio grupo de ciudadanos para dar la bienvenida a la estación, y optaran por entrar y salir por la puerta secundaria», dijeron, tras destacar que no realizaron «ni un mal gesto» durante su concentración. A su juicio, «las autoridades deben tener el valor y el arrojo de enfrentarse a situaciones un poco ásperas, porque van incluidas en el salario que cobran». El grupo recordó que sus reivindicaciones están avaladas por las 30.000 personas que han firmado en favor de la llegada del metro a Galdakao.